Se picó fuerte entre Massa e Iglesias por el avión venezolano: mirá el frenazo

Algunas versiones sindicaban que, entre otras ocupaciones, buscaba una carga de cigarrillos paraguayos, de contrabando, salidos de una tabacalera del ex presidente del Paraguay Horacio Cartes, de íntimo vínculo persona y político con Mauricio Macri.

La sesión estaba convocada para debatir el alivio a monotributistas, pero desde la oposición pidieron varios apartados de reglamento, uno de ellos para pedir explicaciones sobre el tema en cuestión.

El macrista Mario Negri, jefe del bloque radical, pidió votar una interpelación al canciller Santiago Cafiero. “Es necesario que el Canciller aparezca, que no se esconda, que venga y nos diga de qué manera la Argentina tiene seguridad o estamos en pelotas”, dijo, con un tono enfervorizado que busca remedar cierta impronta alfonsinista.

“Todavía no tenemos una respuesta sobre los motivos y los vínculos del avión de origen iraní”, completó.

Luego tomaron la palabra otros dirigentes del espacio, para impulsar una cuestión que terminó siendo rechazada.

Cuando el presidente del bloque del Frente de Todos Germán Martínez sugirió que en todo esto Mauricio Macri algo podría tener que ver, primero Hernán Lombardi (“Ubíquese Lombardi”, dijo Massa), y luego el hipermacrista y verborrágico Fernando iglesias comenzaron a hablar encima del orador.

“Omiten decir lo que pasó en Paraguay a mitad de mayo. Está claro qué vuelo se estaba haciendo, para qué empresa se estaba haciendo y el titular de esa empresa, amigo de qué dirigente político de argentina era”, dijo Martínez, aludiendo al dirigente del PRO. Entonces se empezaron a escuchar los “caraduras” de Iglesias.

Sergio Massa, que ya disputa un verdadero clásico con el legislador por CABA en la Cámara baja, lo cruzó muy duro: “¿Se puede callar la boca, diputado? No me obligue a aplicar el reglamento. Cállese la boca, diputado Iglesias, cállese la boca. Respeto también es escuchar, no sólo hablar”.

Mirá el video