Días claves para los Eco Domos en Ischigualasto: "Veremos si se levantan o no"

Los 10 domos de Ischigualasto, que quedaron en muy avanzado estado de construcción y que eran una promesa para el turismo de San Juan, quedaron en stand by, luego de que la gestión de Marcelo Orrego detectara que falta un permiso esencial para hacerlos funcionar, que es el de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (CONAPLU). En los próximos días se espera que lleguen desde esa organización para supervisar la obra y tener el OK necesario para terminarlos. "Nosotros estamos esperando eso. Es la decisión de la Comisión para ver qué se puede hacer. Vamos a ser muy respetuosos. Si de repente dicen que no, bueno, veremos si se levanta o no", dijo este lunes el administrador del Parque Ischigualasto, Juan Teja Godoy.

Los llamados "eco domos" son una apuesta local a la tendencia del glamping (glamour + camping) que hay en el mundo, por la cual el turista puede acceder a una experiencia directa de contacto con la naturaleza, con las comodidades de un hotel cinco estrellas. Se empezaron a construir en febrero de 2022 y lucían muy avanzados pero la gestión orreguista recibió la mala noticia de que no estaban aprobados por CONAPLU. Es que Ischigualasto es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO y conservar este título requiere muchos cuidados.

Incluso, la ex ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, salió a decir en declaraciones mediáticas que en todo momento hubo informes que avalaban que se iba a poder construir allí y que no hubo nunca ninguna queja para poder avanzar con los domos.

Teja Godoy, en diálogo con Radio Sarmiento, salió a desmentir a la ex ministra: "no es la misma información que, por lo menos, evoca el titular de CONAPLU en Argentina. Textualmente sus palabras fueron que el pecado original fue no haber consultado a UNESCO, que es quien te da el sello de patrimonio mundial".

El actual administrador del Valle de la Luna aseguró que "nosotros tuvimos dos reuniones con la gente de CONAPLU,. Lo que hemos decidido en conjunto es que hagan una visita a la Comisión Argentina de Patrimonio Mundial y hacer un relevamiento in situ para tener bien en claro un informe y, a través del informe, ver cómo avanzamos".

¿La comisión cuándo llegaría? "El último encuentro que tuvimos fue el jueves de la semana próxima pasada. Están evaluando. Por nosotros lo más rápido posible, que sea en el mes de junio. No depende de nosotros. Estamos hablando de una institución que es internacional. Así que nosotros hemos puesto toda la disposición desde el gobierno de la provincia para que así sea".

Lo que más preocupa de los domos

La idea es si esa coordinación habilita los domos, se avance rápidamente con los domos, lo que queda por terminar. "Nosotros tenemos todo listo para arrancar la obra. Lo único que nos está faltando es el OK de UNESCO. Es lo que estamos esperando, esperamos que se destrabe con esta visita de la Comisión Argentina de Patrimonio Mundial".

Agregó que "La intención de ellos tampoco es que esto no se haga. Solamente que necesitan ver, lo que más les preocupa es el tema de las contaminaciones de líquidos cloacales, por el tema de la carga habitacional".

Explicó que "nosotros tenemos una carga habitacional declarada en el parque, de 25 personas, que es la gente que trabaja y que duerme ahí. Entonces, si vos habilitás 10 domos mínimamente, vas a tener a 2 personas por domo, tenés una carga habitacional de 20 personas más. Y el tema es qué hacemos con los fluidos que eso genera. Prácticamente, eso es lo que nos preocupa".

Se mostró optimista: "Yo creo que si llegamos a solucionar ese tema, que es lo que más preocupa, que hay un montón de variantes para poder solucionarlo directamente, no habría ningún tipo de problema, entiendo yo. Eso es más o menos lo que hemos charlado con la gente de CONAPLU. Es una cuestión de ponerse acuerdo en algunos puntos, pero yo no creo que vayan a tomar una decisión tan drástica de tener que sacar los domos. No es la internacionalidad de ellos, tampoco es la nuestra, pero hay que ser muy respetuosos y hay que seguir manteniendo el título del Patrimonio Mundial. Es lo más importante para nosotros y para la República Argentina. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para seguir manteniendo ese título".

Sobre el proyecto Eco Domos Ischigualasto

El Proyecto Eco Domos Ischigualasto se emplaza dentro del Parque Provincial Ischigualasto y contempla la ejecución de 10 eco domos con capacidad de 50 plazas. La obra se presentó como un proyecto que busca respetar el medio ambiente, con características de turismo sustentable, el desarrollo de un circuito de servicios adaptados al paisaje y con el valor agregado de la experiencia de turismo astronómico.

Eco Domos Ischigualasto fue financiado por el Programa 50 Destinos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y con fondos provinciales, en apoyo al turismo como política de estado. La obra fue llevada a cabo por la empresa Terusi Construcciones SA, bajo el seguimiento pormenorizado del Ministerio de Obras y Servicios en conjunto con el Ministerio de Turismo y Cultura.

image.png

El proyecto también contempla el urbanismo del lugar con calles internas de recorrido, luminaria híbrida y en protección del cielo nocturno como así también la materialización de la señalética e identidad de cada domo.

Se previeron espacios singulares que permitirán a los visitantes disfrutar una experiencia de hotelería única. "El proyecto contempla usar materiales nobles y en correspondencia con su entorno, bajo el concepto de la mínima intervención, vinculándose con el área de servicios, proveeduría y administración del Parque, sumado a circuitos internos. Se prevé que aquel visitante que quiera realizar los recorridos, pueda permitirse la experiencia de pernocte en el Parque bajo esta modalidad", difundieron oficialmente cuando se echó a andar el proyecto.