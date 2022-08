Denunciaron públicamente a la cúpula de La Cámpora en San Juan por amenazas a ex militantes

Nuevamente, La Cámpora en San Juan está envuelta en un escándalo. Esta vez, no es por una riña interna ni por el desaire a la prensa, sino por amenazas contra ex militantes. Sucedió en la noche del jueves 4 de agosto, cuando el grupo kirchnerista pintaba paredes con la consigna: "Todxs con Cristina" y vieron pasar a uno de los ex integrantes de la rama diversidad de la agrupación. Hubo insultos por la condición sexual y promesas de golpes a otros exiliados con los que tuvieron chispazos anteriormente, según apuntaron. Uno de los presuntos amedrentados dijo a este diario: "No puede ser que persigan al que piensa diferente". Hay silencio de la conducción.

295817173_425311976294512_2004163653413216119_n.jpg Las pintadas de La Cámpora en las paredes de San Juan.

En ese momento, convocó el encargado territorial de Chimbas, el presidente de la Unión Vecinal de Villa Paula, Juan Pablo Sánchez. Asistieron: Mauricio Villafañe (Albardón), Yonathan Yacante (Capital) y Soledad Oropel (Rivadavia), entre otros. La reunión tuvo un objetivo: mostrar unidad para pedirle a la dupla Ruiz-García que abran el juego. Una manera decorosa de decir que quieren renovación de autoridades. Esto ocurrió luego de que los referentes plantearon sus necesidades en el grupo general de WhatsApp y Ruiz se encargara de eliminar uno por uno a todos los miembros. Fue la gota que rebalsó el vaso.

Pero, sin duda, no imaginaron que las hostilidades iban a escalar al punto de las amenazas, agregaron. Según dijo Sánchez, la desagradable experiencia ocurrió en el interior del Lote Hogar 40, en Capital. La víctima es Yacante, que estaba con amigas, en una caminata saludable, durante la noche. El joven, que ahora engrosa las filas de La 13 de Abril, decidió no hablar, pero autorizó a que su ex compañero sea vocero de la situación, que fue aludido indirectamente. "Lo insultaron, lo rebajaron por su condición sexual y hasta lo persiguieron", comentó el ex camporista. De acuerdo al relato, uno de los agresores verbales, que prometió "hacerlos cagar en donde los vea", es Mario García, hermano del alto funcionario del Pami.

69986384_160623395119834_8533852197539020800_n.jpg En el centro, Yonathan Yacante, víctima de las amenazas del grupo camporista.

"Yonathan pasaba con las amigas, los de La Cámpora estaba haciendo las pintadas con el 'Con Cristina no se jode' y en eso se cruzan. Ahí empezaron a insultarlo, decirle que le iban a pegar, a él y a mí, le dijeron 'ya los vamos a agarrar a vos y al Juan Pablo'", contó Sánchez. Y agregó, "él siguió caminando, no contestó porque iba con las chicas y no se iba a devolver". Cuando la víctima se adelantó, "se subieron a la camioneta y los siguieron insultando hasta que en una esquina pasó un patrullero y se fueron".

Ante esto, no hay denuncia formal en la Justicia local. ¿Por qué? "Está asustado, está amedrentado, la conducción apoya este accionar". Sin embargo, tiene el respaldo territorial. Yacante es secretario en la Unidad Básica del lote, que también maneja un merendero. Tiene trayectoria militante y es conocido en el arco político por su defensa a las causas de la comunidad LGBT+. De momento, no hay nada de su parte. Sánchez sí reaccionó. Mandó un mensaje a Ruiz y le pidió explicaciones. No hubo respuesta. Como pasó en su visita a San Juan, la directora ejecutiva del Pami, Luana Volnovich, no respondió las preguntas de la prensa en relación a las división entre facciones. "Parece que trabajan para Macri y la oposición", reflexionó Sánchez, que aclaró que dejaron La Cámpora en mayo.

1.webp En abril, la reunión de los entonces representantes departamentales de La Cámpora.

Los exiliados de esa parte del kirchnerismo tomaron otros rumbos. En el caso de Yacante, está en La 13 de abril, un espacio impulsado por el ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien también mantiene una interna silenciosa con sus pares bonaerenses. Al "Cuervo" lo secundan: el diputado nacional, Walter Correa; la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (Fatica); los representantes de la CTG Oeste, que comprende a Merlo, Moreno y Marcos Paz; el presidente de la federación de cooperativas FeTraEs, Eduardo Montes; y el ex senador provincial, Jorge "El Loco" Romero. Esa línea está en busca de la expansión nacional y en San Juan tomaron la posta algunos de los ex camporistas.