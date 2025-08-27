Demoras y poca concurrencia: así comenzaron las elecciones por la conducción de la Federación Universitaria y 5 centros de estudiantes

Las elecciones por la renovación de la conducción de la Federación Universitaria como también el destino de todos (salvo uno) de los centros de estudiantes de la UNSJ estuvieron marcadas por un ambiente enrarecido. La demora en la convocatoria, el reclamo público con panfletos decorando las facultades, el llamado sorpresivo a elecciones y el poco tiempo para la campaña anticipaban que la visita a las urnas tendría un tinte especial. Y lo tuvo.

Repaso Uno a uno, los candidatos que se disputan los centros de estudiantes de las unidades académicas de la UNSJ

A las 9 de la mañana estaba previsto que las mesas se habilitaran para recibir a los estudiantes de las cinco unidades académicas que deben elegir la nueva conducción de sus centros de estudiantes, más las nuevas autoridades de la Federación. Solo en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se vota Federación, debido a que las elecciones por el centro se realizaron en conjunto con los comicios generales, resultando ganadora la agrupación Creando.

En la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes el movimiento del alumnado fue calmo durante las primeras horas. Solo en una de las mesas se registró demoras ya que se toparon con la sorpresa de que el aula pedida para que se dispusiera el cuarto oscuro estaba ocupada con una clase. “Al parecer hubo un problema de papeleo al pedir el aula”, explicaron desde la organización a Tiempo de San Juan.

Sostuvieron desde la unidad académica que esperan el mayor flujo de alumnado pasado el mediodía y durante las últimas horas de la siesta, calculando que los alumnos se acercarán antes o después de sus cursados.

En la Facultad de Ingeniería el clima que se vivió durante las primeras horas fue más calmo. Lo llamativo fue el desconocimiento de parte de algunos alumnos sobre las elecciones. “Sucede que hubo poco tiempo para la campaña y quizás por eso no saben lo que está pasando”, comentaron desde la organización. Hasta el mediodía, no se registraron inconvenientes ni situaciones fuera de lugar en la dependencia.

El principal problema se registró en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Sofía Pereira, dirigente estudiantil de Hacer por Todos, aseguró en diálogo con este medio que las urnas no se encontraban en la facultad para que se realizaran los comicios. “Estuvimos llamando a los miembros de la Junta Electoral porque es una falta gravísima y nadie atiende. Nadie nos da una respuesta y esto es una prueba más de la campaña sucia que viene haciendo Ideas desde el inicio”, enfatizó. Ante la consulta de Tiempo de San Juan a la agrupación, no hubo respuesta.

Si bien dentro del universo de la UNSJ hay diversos espacios políticos, la polarización en estas elecciones ubica de un lado con Ideas, quienes tienen actualmente la conducción de la Federación Universitaria como de la mayoría de los centros de estudiantes. Por el otro lado, se ubica la alianza Creando-HxT-Ateneo, quienes disputan los lugares. Ambos espacios forman parte del peronismo, aunque responden a diversos intereses, y es precisamente esa interna la que caldea las elecciones que viene teniendo tintes de “campaña sucia” en la previa, con carteles y difusión en redes apuntando hacia uno u otro candidato de la Federación.

Un detalle no menor es que al momento de la redacción de esta nota, sobre el mediodía, aún no habían iniciado los comicios en Arquitectura.

En el resto de las unidades académicas se registraron demoras para iniciar con las elecciones, pero no hubo inconvenientes mayores.

Las elecciones se desarrollarán hasta las 21 horas, y estiman que el conteo de votos, de no mediar ningún problema, no demorará más de hora y media, por lo que se espera tener los primeros resultados alrededor de las 22:30-23 horas. Todo dependerá de cómo transcurran las siguientes horas.

Los candidatos a conducir la Federación Universitaria

Gonzalo Leyes - candidato del Frente Malvinas Argentinas (Ideas)

Ángel García - representante de los espacios Creando-HxT-Ateneo

Los candidatos que se disputan los centros de estudiantes

Facultad de Ingeniería

Ideas

Tello Durán, Elías Franco.

Olivera Agüero, Milagros Magalí.

Torres Fernández, Santiago Nicolás.

Asociación de Estudiantes Unidos

Garay Castro, Ramiro Exequiel.

Solar Lange, Martina Luciana.

Pontoriero, Marcelo Andrés.

Fórmula Académica

García, Marcelo Alejandro.

Mamaní Estayo, José Armando.

Ochoa, María José Milagros

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes

Ideas

Lopez Peña, Gonzalo Valentín.

Tello Garramuño, Melina Micaela.

Garay Colarte, Hernán Agustín.

La Marea

Cortez, Edgar Ariel.

Maturano Araya, Karen Rocío.

Guerra, Hugo Maximiliano.

Facultad de Ciencias Sociales

La Manso-Generación

Echenique, David.

Leveque, Guadalupe.

Carrizo, Maximiliano.

Creando

Rivero Sánchez, Ezequiel Alejandro.

Leila Edith, Grams.

Scelatto Macías, Bruno Agustín.

Ideas

Jara Bustos, Cristian Samuel.

Montaño Carmona, Rocío Yanela.

Díaz, Luján.

Vanguardia

Graffigna, Angelina Verenice.

Gómez Savio, Leandro Fabrizio.

Manzur Castronovo, Victoria Hessen.

La Marea

Maya, Ana Paula.

Martínez Verón, Agustín Elías.

Escales, María Florencia.

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Ideas + Estudiantes independientes

Ramírez, Hernán.

Zabaleta, Lara.

Sánchaez Hassanie, Melina.

Bitácora

Aubone, Jorgelina.

Arias, Camila.

Godoy, Guadalupe.

Escuela Universitaria Ciencias de la Salud

Ideas

Gómez, Paula Noelia.

Peñaloza, Santino Benjamín.

Ahumada, Magalí.

Sinapsis

Herrera, Ramón Francisco.

Gallardo, Franco.

Tejada Posse, Axel Fernando.

La Medina