De pasillo: reclamo a Munisaga, un cortocircuito capitalino y pistas del gabinete chimbero

Desde el ibarrismo se encargaron de decir sin vueltas "no está todo cerrado en Rawson". Es que dentro del sector del ex intendente no ven con buenos ojos el acercamiento de Munisaga con el giojismo. Les hizo ruido que el funcionario no haya salido con los tapones de punta a condenar los 120 ingresos a planta permanente que aprobó el Concejo Deliberante.

El punto definitorio será el armado del gabinete, en donde hay indicios que la ubican dentro a Florencia Peñaloza, una de las armadoras de la campaña de Ibarra y mano derecha del rawsino.

Rawson es una de las comunas más populosas de San Juan, departamento que se transformará en un bastión clave para el peronismo. El papel que desempeñe Munisaga será clave: es que dentro del peronismo se viene hablando cada vez con más fuerza de la renovación. Hasta el momento, los nombres que están en carpeta para el gabinete son el director del Servicio Penitenciario, Adriel Fernández, el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández. También estaría bajo la lupa de Munisaga el director del IPV, Marcelo Yornet. El hombre que manejó una de las áreas más sensibles del Ministerio de Obras no sería el único de la cartera: cobró fuerza el ex intendente de Calingasta y actual funcionario del Ministerio, Robert Garcés.

-Chispazo capitalino

concejo.jpg Concejo Deliberante de Capital.

Al “no todo está cerrado” de Rawson se sumó otro “no todo está cerrado” en Capital. Es que según habían advertido las fuentes, los siete concejales de Juntos por el Cambio aún no forman un grupo compacto, equipo legislativo necesario para que la intendenta electa Susana Laciar tenga mayoría en el Concejo Deliberante.

De los ediles de JXC, tres entraron con Laciar (Elio Martos, Mónica Lobos y Alberto Dávila), dos son de ACTUAR (Pablo Usín y Mariano Domínguez), Eliana Luján del PRO y Mirtha Ríos, de la lista que encabezó Eduardo Cerimedo.

Las fuentes consultadas le dijeron a este diario que no todos los representantes de la alianza JXC se han reunido con las cabezas de Capital, que recién están convocados para la semana que viene y que quien oficiará de operador político es el bloquista disidente, César Aguilar, un hombre que tendrá seguramente un lugar de importancia en el gabinete de la primera mujer intendenta de la Ciudad de San Juan.

Una perlita involucra a Domínguez. El abogado supo ser parte importante de la estructura de Rodolfo Colombo. Pero parece que hay ruptura. El síntoma más fuerte fue en la visita de la candidata a presidenta, Patricia Bullrich, donde no estuvo con el team ACTUAR.

-Una pista del gabinete chimbero

No son nombres, los nombres los maneja la intendenta electa Daniela Rodríguez. Pero si hay un indicio fuerte del armado del Ejecutivo municipal. Una persona fuerte del gramajismo dijo que no está en los planes incluir en el gabinete a actuales funcionarios peronistas del Centro Cívico. “A los funcionarios que están acostumbrados al parquet les cuesta adaptarse a las oficinas sin ventanas de los municipios", aseguraron, cerrándole la puerta a posibles inclusiones.

“Hay que tener muñeca para hablar con todos. Hay que saber moverse en sectores más vulnerables”, agregaron.

En “San Juan Te Quiero” hubo una noticia que envalentonó a los propios. Es que el candidato a presidente Sergio Massa envió un audio al espacio, distinguiendo su formación. Para después de las elecciones se viene el prometido lanzamiento, en el que se incluye además de peronistas a radicales, bloquistas, empresarios y hasta sindicalistas –según adelantaron-. Buscarán que los actores protagónicos sean los dirigentes de base territorial.