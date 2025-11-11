Datos oficiales: La mitad de los argentinos deben endeudarse, quemar ahorros, o vender pertenencias para el día a día

La mitad de los hogares argentinos ha tenido que recurrir a distintas estrategias no monetarias para poder cubrir sus gastos mensuales, una tendencia que refleja la pérdida del poder adquisitivo y la caída de los ingresos. El organismo que reveló esta información, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), destaca que el financiamiento ha dejado de ser una herramienta de progreso para convertirse en un mecanismo cotidiano de supervivencia.

Trabajo Para el INDEC, el promedio de aumento salarial de agosto superó a la inflación

Frente a la insuficiencia de ingresos monetarios (laborales o no laborales) o en especie, los hogares complementan sus economías a través de vías que implican el endeudamiento o la descapitalización. Los hogares argentinos viven hoy entre el esfuerzo, la ayuda y el endeudamiento, en un contexto donde el ingreso real pierde terreno y la estabilidad económica depende del crédito o del apoyo estatal.

Entre 2003 y 2025, se observó un aumento de los ingresos monetarios provenientes de las jubilaciones y pensiones y de los planes sociales, subsidios y ayudas en dinero de ONG https://t.co/nJ9CjcPmAb pic.twitter.com/VJvJ1kOMxl — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 11, 2025

La caída de ingresos y el uso de ahorros

El informe “Estrategias de manutención: ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?”, correspondiente al primer semestre de 2025, muestra que los mecanismos de financiamiento y descapitalización han crecido notablemente respecto a 2003.

Una de las principales estrategias es el uso de reservas: el 37,4% de los hogares utilizó sus ahorros para afrontar gastos cotidianos en el primer semestre de 2025. Este porcentaje prácticamente se duplicó en comparación con el 19,9% registrado en 2003. El uso de ahorros alcanzó su máximo histórico en el primer semestre de 2024, llegando al 40,1%.

Otras estrategias que implican descapitalización incluyen la venta de bienes: un 9,3% de los hogares debió vender pertenencias para sostener el consumo durante el primer semestre de 2025.

El endeudamiento, la herramienta clave

El endeudamiento se ha vuelto fundamental para sostener el nivel de vida ante la falta de ingresos suficientes. En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares argentinos se endeudó.

Las formas de endeudamiento y financiación más comunes son:

Financiación de Compras: Más de la mitad de los hogares (50,9%) optó por comprar en cuotas o al fiado, utilizando tarjeta de crédito o libreta. El uso de la financiación para gastos incrementó 28,9 puntos porcentuales entre 2003 y 2025.

Más de la mitad de los hogares (50,9%) optó por comprar en cuotas o al fiado, utilizando tarjeta de crédito o libreta. El uso de la financiación para gastos incrementó 28,9 puntos porcentuales entre 2003 y 2025. Crédito Formal: El 14,2% de los hogares recurrió a préstamos de entidades financieras (bancos o financieras). Este valor se incrementó 10,8 puntos porcentuales desde 2003, cuando solo el 3,4% de los hogares lo utilizaba.

El 14,2% de los hogares recurrió a préstamos de entidades financieras (bancos o financieras). Este valor se incrementó 10,8 puntos porcentuales desde 2003, cuando solo el 3,4% de los hogares lo utilizaba. Endeudamiento Informal: Un 16,1% de los hogares pidió dinero prestado a familiares o amigos.

Estrategias según el estrato de ingreso

Las estrategias varían significativamente dependiendo de la posición económica del hogar.

Sectores de Ingresos Bajos: Estos hogares dependen en mayor medida del endeudamiento. La cifra de endeudamiento asciende a uno de cada tres en los sectores más vulnerables . En este estrato, predomina el endeudamiento informal a través de familiares o amigos.

Estos hogares dependen en mayor medida del endeudamiento. La cifra de endeudamiento asciende a . En este estrato, a través de familiares o amigos. Sectores de Ingresos Medios y Altos: En los hogares de mayores ingresos, predomina el crédito formal con bancos o financieras. Los sectores de ingresos medios tienden a utilizar ahorros o vender bienes con mayor frecuencia.

En resumen, los datos del Indec reflejan una economía doméstica cada vez más tensionada. La deuda ha reemplazado el ahorro y el aumento real de los ingresos como pilar de la estabilidad, evidenciando que el financiamiento se ha transformado en un mecanismo indispensable para la supervivencia cotidiana de una gran parte de la población argentina.