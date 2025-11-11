martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Informe

Datos oficiales: La mitad de los argentinos deben endeudarse, quemar ahorros, o vender pertenencias para el día a día

El INDEC publicó datos preocupantes que dan cuenta de la situación económica de la mitad de la problación argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La mitad de los hogares argentinos ha tenido que recurrir a distintas estrategias no monetarias para poder cubrir sus gastos mensuales, una tendencia que refleja la pérdida del poder adquisitivo y la caída de los ingresos. El organismo que reveló esta información, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), destaca que el financiamiento ha dejado de ser una herramienta de progreso para convertirse en un mecanismo cotidiano de supervivencia.

Lee además
la uca cuestiono los datos de pobreza del indec
Estadísticas

La UCA cuestionó los datos de pobreza del INDEC
para el indec, el promedio de aumento salarial de agosto supero a la inflacion
Trabajo

Para el INDEC, el promedio de aumento salarial de agosto superó a la inflación

Frente a la insuficiencia de ingresos monetarios (laborales o no laborales) o en especie, los hogares complementan sus economías a través de vías que implican el endeudamiento o la descapitalización. Los hogares argentinos viven hoy entre el esfuerzo, la ayuda y el endeudamiento, en un contexto donde el ingreso real pierde terreno y la estabilidad económica depende del crédito o del apoyo estatal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1988321077114888390&partner=&hide_thread=false

La caída de ingresos y el uso de ahorros

El informe “Estrategias de manutención: ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?”, correspondiente al primer semestre de 2025, muestra que los mecanismos de financiamiento y descapitalización han crecido notablemente respecto a 2003.

Una de las principales estrategias es el uso de reservas: el 37,4% de los hogares utilizó sus ahorros para afrontar gastos cotidianos en el primer semestre de 2025. Este porcentaje prácticamente se duplicó en comparación con el 19,9% registrado en 2003. El uso de ahorros alcanzó su máximo histórico en el primer semestre de 2024, llegando al 40,1%.

Otras estrategias que implican descapitalización incluyen la venta de bienes: un 9,3% de los hogares debió vender pertenencias para sostener el consumo durante el primer semestre de 2025.

El endeudamiento, la herramienta clave

El endeudamiento se ha vuelto fundamental para sostener el nivel de vida ante la falta de ingresos suficientes. En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares argentinos se endeudó.

Las formas de endeudamiento y financiación más comunes son:

  • Financiación de Compras: Más de la mitad de los hogares (50,9%) optó por comprar en cuotas o al fiado, utilizando tarjeta de crédito o libreta. El uso de la financiación para gastos incrementó 28,9 puntos porcentuales entre 2003 y 2025.
  • Crédito Formal: El 14,2% de los hogares recurrió a préstamos de entidades financieras (bancos o financieras). Este valor se incrementó 10,8 puntos porcentuales desde 2003, cuando solo el 3,4% de los hogares lo utilizaba.
  • Endeudamiento Informal: Un 16,1% de los hogares pidió dinero prestado a familiares o amigos.

Estrategias según el estrato de ingreso

Las estrategias varían significativamente dependiendo de la posición económica del hogar.

  • Sectores de Ingresos Bajos: Estos hogares dependen en mayor medida del endeudamiento. La cifra de endeudamiento asciende a uno de cada tres en los sectores más vulnerables. En este estrato, predomina el endeudamiento informal a través de familiares o amigos.
  • Sectores de Ingresos Medios y Altos: En los hogares de mayores ingresos, predomina el crédito formal con bancos o financieras. Los sectores de ingresos medios tienden a utilizar ahorros o vender bienes con mayor frecuencia.

En resumen, los datos del Indec reflejan una economía doméstica cada vez más tensionada. La deuda ha reemplazado el ahorro y el aumento real de los ingresos como pilar de la estabilidad, evidenciando que el financiamiento se ha transformado en un mecanismo indispensable para la supervivencia cotidiana de una gran parte de la población argentina.

Seguí leyendo

"Impuesto al efectivo": De qué se trata la propuesta de Álvarez Agis por la que Milei lo trató de ladrón

Al igual que Mercado Libre, industriales textiles pide que el Estado los proteja de Temu y Shein

Piden que el juicio de la Causa Cuadernos sea presencial y con más audiencias

Paritarias: el Gobierno mejoró la propuesta y los gremios docentes la consultarán con las bases

En Chimbas, Orrego entregó 62 casas y puso en marcha el barrio Tres Marías

Férrea defensa de Luis Caputo del rumbo económico: "Indeclinable"

Un día con Matías Senatore, el "equilibrista" de la Justicia Penal

El vicepresidente del BCRA anticipó el fin próximo de las restricciones cambiarias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el vicepresidente del bcra anticipo el fin proximo de las restricciones cambiarias
Mercados

El vicepresidente del BCRA anticipó el fin próximo de las restricciones cambiarias

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Te Puede Interesar

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un día con Matías Senatore, el equilibrista de la Justicia Penal
Fiscalía General

Un día con Matías Senatore, el "equilibrista" de la Justicia Penal

Paritarias: el Gobierno mejoró la propuesta y los gremios docentes la consultarán con las bases
Negociación

Paritarias: el Gobierno mejoró la propuesta y los gremios docentes la consultarán con las bases

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas
Investiga la Justicia

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios
Impacto económico

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios