Daniel Scioli 2023 en San Juan: arrancó la campaña, los dirigentes que firmaron y un faltazo

Son agrupaciones que siguen el camino del ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires desde 2015, cuando el sueño presidencial quedó trunco tras el balotaje que ganó Mauricio Macri.

Los presentes explicaron que la reunión entre los integrantes del "sciolismo" se hizo este martes feriado nacional porque viajaron el jueves de la semana pasada a Buenos Aires, directo al búnker de Daniel Scioli, donde les dieron las coordenadas de campaña. La primera, "organizarse", pues están "dispersos para los tiempos que corren". La segunda, "mostrar unidad" y hablar con el presidente del Partido Justicialista sanjuanino, Sergio Uñac, para "decirle cómo estamos trabajando y que haya reglas claras".

2.jpg

Las organizaciones que participaron fueron: Jóvenes de la Juan Domingo, Grupo Descartes, el Faro, Frente Federal de los Pueblos, la Gran Argentina, referentes del MUP, Peronismo de la Soberanía, Dignidad Confluencia San Juan y Corriente Pueblo Unido. Representados por: Matías Céspedes, Alejandra Aballay, Martín Soria, Magalí Soria, Carlos Sánchez, José Garrido, Federico Salazar, Ricardo Firmapaz y Germán Jaime.

El faltazo lo dio el presidente del Partido del Trabajo y la Equidad, el bodeguero albertista Martín Azcona. Aparentemente, las declaraciones del winemaker a la prensa con motivo de las pegatinas de Scioli no cayeron bien por el "personalismo" que demostró. De todas formas, los organizadores lo invitaron, pero Azcona no asistió. Tampoco participaron: Camino a la Victoria, Igualar y la corriente Néstor Kirchner, aunque no descartan que se sumen en los próximos días.