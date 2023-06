"Daniel 2023", aparecieron los carteles, ¿quiénes son los de Scioli en San Juan?

En varios puntos de la ciudad de San Juan aparecieron por estos días carteles con la leyenda "Daniel 2023". Con grandes letras blancas y fondo bipartito en naranja y azul, son los mismos que vienen tapizando distintas marquesinas porteñas desde mayo, apoyando la causa del ex gobernador pejotista de Buenos Aires, Daniel Scioli para presidente de la Nación. Ningún sanjuanino salió a hacerse cargo plenamente de la pegatina, pero algunos ya están trabajando para la campaña sciolista abiertamente, y otros no lo descartan.

"El partido PARTE apoya la candidatura de Daniel y estamos trabajando en todo el país para que sea candidato a presidente. El partido PARTE de San Juan se ha reunido con todo militante que se manifiesta a favor de la candidatura y le va a dar sustento y soporte a la candidatura de Scioli en San Juan", dijo Azcona a Tiempo de San Juan.

Fuentes calificadas aseguraron que en San Juan, además de PARTE, hay grupos por ahora dispersos seducidos por el ex deportista. Los describen como movimientos de jóvenes políticos que están identificándose con la propuesta sciolista. Se da por descontado que Azcona y su gente, como partido, comandan algunas charlas para sumar adeptos. Saben que la candidatura es reciente y que debe clarificarse primero la movida nacional para avanzar en los distritos.

Lo cierto es que cuentan que ya está en pleno armado la mesa de Scioli presidente en San Juan. PARTE se atribuyó la responsabilidad de tentar a otros sectores, por ejemplo a los seguidores del partido IGUALAR cuyo referentes son Pablo Cantos y Mariano Muñoz, fuerza con la que ya han tenido alguna charla. A la par, están trabajando con los avales y planean charlas con un ala del Socialismo, y con movimientos que están en Rivadavia. Todo este trabajo está atento a que haya una definición oficial del frente local, es decir, que el presidente del PJ local, Sergio Uñac, diga cómo va a jugar, y ahí quedará más clarificado el tablero.

Por lo pronto hoy lo que hay es una punta de soporte que es el partido PARTE de la provincia, más distintos movimientos que se están identificando con el sciolismo y que se están concentrando a su alrededor, dijeron las fuentes. Azcona y su gente ya vienen como partido publicando propaganda de la campaña de Scioli, agitando en las redes sociales con la figura del precandidato.

Otra pata sciolista en San Juan es la de los movimientos sociales. En este ámbito se mueven pro Scioli organizaciones como el Movimiento Octubres que capitanea Ricardo Firmapaz, quien fue uno de los ocho candidatos a intendente que presentó el uñaquismo en Chimbas. "Acá en la provincia y nosotros conformamos en San Juan la Mesa del Peronismo y la Soberanía con algunas agrupaciones que en ese contexto general es una de las tres patas que tiene el sciolismo en Buenos Aires".

Se refiere al tridente del sciolismo puro, Camino a la Victoria de Victoria Tolosa Paz, y Peronismo y Soberanía. Octubres forma parte de este último espacio junto a otras organizaciones como la Corriente Pueblo Unido, el Movimiento para la Victoria, Compromiso Social y La Néstor Kirchner.

Firmapaz afirmó que "hemos charlado con el gobernador y no nos ha comentado nada respecto de su definición. Creo que a medida que vamos avanzando muchos sectores se van a incorporar y algunas indicaciones nos dicen que por encuestas y opiniones Scioli estaría bien o muy bien en San Juan".

image.png El chimbero Ricardo Firmapaz, firme junto a Scioli.

Por su parte, en Camino a la Victoria San Juan no están alineados con el sciolismo todavía como se muestran a nivel nacional el ex gobernador bonaerense con la Ministra de Desarrollo Social. El referente local, Matías Sotomayor, se mostró cauto: "la concentración de todo lo que es Camino a la Victoria en San Juan específicamente estamos bajo el paraguas del gobernador Uñac. Hasta que no sepamos cuál va a ser la determinación, no lo he podido yo todavía hablar con el gobernador, no hemos tomado ningún tipo de posicionamiento. Sabemos que Sergio tiene buena relación con todos los sectores, con el de Wado (de Pedro), con Daniel tiene una amistad también, pero estamos esperando ver cuál va a ser la posición estratégica de la Provincia. Hoy particularmente con Camino a la Victoria estamos acompañando a Victoria en el desafío de Daniel que se está dando en el marco de la Provincia de Buenos Aires pero concentrados en la Provincia, específicamente en la elección del 2 de julio para que gane Rubén Uñac".

Otro que podría sumarse es el Movimiento Evita, que en San Juan representa David Domínguez, quien acaba de ser electo como intendente de Ullum. "No hemos tomado una decisión, estamos esperando la decisión de la mesa nacional y ver nuestro frente en la provincia", dijo el ullunero. Los evitistas recibieron invitaciones por parte de Firmapaz pero prefieren esperar.

¿Y al final, quién pegó los afiches? Una rueda de consultas por algunos referentes del peronismo local arrojó curiosas respuestas. Algunos dijeron que al parecer, la estrategia diseñada fuera de la provincia, desde el mismísimo bunker sciolista central, es que los carteles aparezcan sin nombres propios. Firmapaz, por su parte, confesó que "nosotros hemos pegado algo".