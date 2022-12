Partido sanjuanino, en disputa entre un referente local, una funcionaria nacional y apareció el giojismo

Las negociaciones dieron fruto. En agosto del 2020, Igualar San Juan obtuvo la personería jurídica de la Justicia Electoral. Ni bien empezó el 2021, realizaron el congreso partidario, se conformó la mesa definitiva de autoridades y Cantos quedó al mando hasta el 2025. El espacio en la provincia fue el primero en tener el sello en el país. "Somos el primer partido de distrito", resaltó el titular sanjuanino.

WhatsApp-Image-2021-08-04-at-4.42.37-PM.jpeg El dirigente sanjuanino, Pablo Cantos.

La Rosca de la semana pasada, donde se explica la conformación del frente Fuerza Soberana que, según sus referentes, no tributa para el gobernador Sergio Uñac ni para el diputado nacional José Luis Gioja. En esa alianza está Igualar San Juan, representada por Cantos. Por eso, desde Buenos Aires se encendieron las alarmas. Carmela Moreau, que es la fundadora, llamó a la Redacción de este diario para desmentir la militancia del hombre. "No tiene nada que ver con nosotros", dijo.

Esto reveló la lucha intestina que se desenvuelve dentro de Igualar. Cantos desconoció la autoridad de Moreau. De hecho, contó que él armó el partido junto con la hija del alfonsinista, que llegaron a un acuerdo: la entrega de 2.600 planes nacionales Potenciar Trabajo para los afiliados sanjuaninos. Sin embargo, eso no llegó. "Carmela nunca aportó nada a San Juan", expresó el referente local.

Igualar en la provincia está respaldado por la asociación civil Todos en movimiento, que conduce el mismo Cantos. La organización aprovechó el despliegue territorial para juntar las adhesiones y afiliaciones que pide la Secretaría Nacional Electoral. Por eso lograron convertirse formalmente en partido. La molestia es que la ayuda nacional que prometió Moreau no llegó. En la provincia reina el descontento.

Pero no sólo hubo un problema con planes sociales (que de todas formas ningún funcionario, ni nacional ni provincial puede entregar discrecionalmente), sino que se metió el giojismo. O, mejor dicho, lo metieron. Siempre de acuerdo a las palabras de Cantos, " luego de perder las elecciones en el Partido Justicialista, Juan Carlos Gioja buscó un sello para competir en las legislativas de 2021, nosotros queríamos ir con él, pero al final no pasó". En cambio, "este año, José Luis Gioja se reunió con Carmela y ella le ofreció nuestro sello. Pero nosotros ya no queremos, somos un espacio progresista. Tenemos que interpelar toda una línea K que aún no está identificada".

Desde ambos bandos hay denuncias cruzadas. Cantos acusó a Moreau ante la Justicia por "falsificación de fichas de afiliación" y por usar el nombre del partido, "que es una marca registrada por mí". En tanto, desde el equipo de prensa de la funcionaria nacional deslizaron que el sanjuanino está en conflicto con la ley por cuestiones extrapartidarias y que eso los habilita para marginarlo.

La respuesta de Moreau, en un comunicado

La Secretaría General y fundadora del partido Igualar señaló que: “En virtud de distintos acontecimientos que hacen a la vida interna de nuestro espacio político en San Juan, reafirmamos nuestro apoyo a Mariano Muñoz, actual Secretario General del partido en la provincia.”

Asimismo aclaró: “confiamos en que la justicia federal con competencia electoral de San Juan no avale prácticas que están lejos de representar la voluntad de los afiliados, la participación y la democracia interna que anhelamos para nuestro partido. Además, de modo alguno permaneceremos inertes ni cómplices desde el silencio frente a situaciones tales como denuncias de violencia de género, abuso de poder o maltrato.”

En tal sentido, expresamos que el Sr. Pablo Armando Cantos no representa en absoluto los valores que propicia nuestro partido ni mantenemos vinculación alguna con su persona.

Por último, la titular del partido destacó que: “Somos un proyecto nacional que viene a revitalizar la política, a luchar contra las mezquindades y egoísmos que llevaron al país a la situación actual. No somos un sello de goma y continuaremos trabajando en la provincia de San Juan y en todo el país para transformar la política y que la justicia social llegue a cada rincón de la Patria.”