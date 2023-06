Aníbal Fernández dijo que "Scioli va a ser candidato y no vamos a aceptar cualquier reglamento"

El miércoles de definiciones electorales que culminará a las 23:59 con la inscripción de los frentes que competirán en las PASO comenzó con una definición política: “Daniel Scioli va a ser candidato y no va a aceptar que no se respeten las minorías en el reglamento interno del frente ”. La frase fue pronunciada por Aníbal Fernández , quien además de ser ministro de Seguridad es apoderado de la lista del embajador en Brasil.

En el medio hay muchas versiones: desde que el kirchnerismo y el Frente Renovador podrían cortarse “solos” con un nuevo frente o que incluirían en el reglamento interno de la alianza un piso alto de votos para integrar representantes en las listas definitivas que competirán en las elecciones generales de octubre.

“Nosotros no nos vamos a ir del lugar que pertenecemos y ayudamos a fundar”, anticipó Aníbal Fernández esta mañana. No obstante reconoció que no tienen problemas en aceptar un cambio de nombre del frente. Ayer circuló con fuerza que el Frente de Todos dejará de ser tal y tendrá una nueva nominación. “Pertenecemos al Frente de Todos y si hay un nuevo nombre que se tenga que analizar y nos interpreta, no hay hay mucho para decir”, dijo el ministro, quien ayer se reunió con el gobernador Gildo Insfrán, presidente del Congreso Nacional del PJ.

Fernández dijo en cambio que no aceptarán un reglamento que excluya a las minorías pese a que está convencido de que van a ganar la interna. El piso de votos para integrar las listas finales fue históricamente de 25% y ahora hay versiones de que el kirchnerismo impulsa llevar ese número a 40% para dejar afuera a todos los aliados del jefe de Estado que aspiran a cargos electivos. “No vamos aceptar un reglamento que en cuanto al respeto de las minorías y en cuanto a la elección de los legisladores sea contra-legem; si fuese así, iremos a la Justicia para que ponga las cosas en su lugar”, se atajó.

El funcionario dijo además que tienen tres veces los avales necesarios para inscribir la lista de Scioli como candidato a Presidente.

“¿Alguien le pidió a Daniel Scioli que no sea candidato?”, le preguntaron en Radio 10 a Fernández. “No y el que piensa que puede pasar eso no conoce a Daniel, que es un tipo educado, tiene buenos gestos, pero es más duro que una piedra”, contestó. “Él se plantó, dijo que compite y listo; lo de Daniel y (Victoria) Tolosa Paz está definido”, completó. La ministra de Desarrollo Social pretende competir en las primarias bonaerenses contra Axel Kicillof.

Aníbal Fernández aseguró que en las próximas horas se va a conocer el apoyo de distintos sectores a la postulación del ex motonauta. Son personas que están esperando el momento oportuno para hacerlo o que especulaban con la posibilidad de que finalmente no fuera candidato, dudas que parecen haberse despejado definitivamente.