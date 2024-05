Cuatro gobernadores dieron contundente apoyo al RIGI en San Juan

Pese a ello, los mandatarios consultados expresaron su amplio apoyo al régimen. Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, expresó ante la consulta de Tiempo de San Juan que Argentina necesita de grandes inversiones, al menos en una primera etapa.

“Veo polémicos absurdos alrededor del RIGI. Por supuesto que prefiero que las pymes puedan acceder al RIGI, lo comparto, lo entiendo, pero la verdad es que para sacar impuestos a todas las empresas debemos reducir sustancialmente el gasto público, y no lo podemos hacer de un día para el otro. Necesitamos inversiones que agreguen valor a las economías. Entonces el límite de 200 millones que tiene el RIGI es razonable. Nos gustaría menos, pero mientras tanto vamos con ese, porque si no, no tendremos exploración ni mucho menos explotación”, sentenció.

Además, detalló que las inversiones sobre esos montos se reflejan en el salario promedio de la actividad, y comparó las realidades que tienen los salarios promedios de Mendoza y San Juan con respecto a la actividad minera, puntualizando que los valores en la vecina provincia son menores porque no desarrollan la minería.

Por su parte el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, remarcó que el RIGI ayudará a potenciar el desarrollo de proveedores provinciales, por lo que está a favor de la creación del régimen. “Esperemos que se apruebe pronto. Si no se aprueba, tenemos la Ley de Inversión Minera, que se puede mejorar. Creo que son las políticas que la gente está esperando”.

Carlos Sadir, mandatario de Jujuy, insistió en la importancia de este régimen para el desarrollo nacional. Al respecto, señaló: “Tiene algunos cuestionamientos, como todo proyecto, pero son corregibles y si hay alguna cuestión que hace ruido a algunos legisladores es porque está orientado a grandes inversores, pero en vez de hacer la grieta, hay que trabajar por quienes no son tan grandes, hay que igualar para arriba. Debemos dar oportunidad para los otros también”.

Finalmente, el jefe provincial de Salta, Gustavo Sáenz, puntualizó que “RIGI sí, pero con algunas modificaciones”. “Es un régimen de incentivo para grandes inversores y lo necesitamos. Tenemos para ofrecerle al mundo lo que mundo necesita y necesitamos que los inversores nos vean con mayor simpatía. Es bastante generoso por la cantidad de años, los beneficios impositivos y aduaneros, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo”.