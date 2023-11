Cuáles serán las primeras medidas de la próxima ministra de Educación

En menos de un mes, Silvia Fuentes ya estará en funciones como ministra de Educación de San Juan dentro del gobierno de Marcelo Orrego. La docente adelantó qué primeras medidas quiere implementar. Sobre su impronta, dijo que "yo soy una persona que escucha mucho, una persona que siempre me va a encontrar del lado del consenso".

image.png

También mencionó entre sus prioridades "humanizar este ministerio". Se explayó: "parece medio romántico, pero en realidad tiene que ver con poder ayudar, dar un pasito en los tiempos que tenemos, en la innovación, poder trabajar, que los docentes estén en las aulas y que los directivos que son los que generalmente, permanentemente gestionan y están caminando el ministerio para llevar a sus escuelas, puedan tener un poco de alivio y puedan realizar su tarea desde los establecimientos educativos y físicamente su rol fundamental y pedagógico de estar en la escuela".

Fuentes dijo que "por supuesto que eso conlleva muchas situaciones que terminan en lo que es calidad educativa, específicamente lo que tiene que ver con infraestructura escolar". Y aseguró que están empezando un relevamiento. "Las escuelas son como nuestra casa, convivimos muchos tiempos, los docentes adentro de ellas, nuestros estudiantes, nuestros padres también, que acompañan el aprendizaje de nuestros hijos, que están permanente acompañando la situación en las escuelas, saben que las escuelas están llenas de gente permanentemente. Entonces hay muchas escuelas que están en buen estado y que no sabemos cómo van a terminar en diciembre. Otras escuelas que hemos advertido que necesitan mucha atención y bueno, por supuesto que estamos trabajando responsablemente en ese relevamiento e inicio".

Agregó que "Nosotros nos basamos mucho también en las quejas de los directivos diciendo, bueno, mire, nos demoran mucho, tenemos que esperar mucho tiempo, se suspenden las clases. Entonces en base a eso estamos trabajando con el equipo de infraestructura para ver cómo se va a hacer. Eso depende de otro ministerio. No depende del Ministerio de Educación. Lo que queremos es poder agilizar este sistema.

Destacó Fuentes que "quiero que se queden tranquilos los directivos, los docentes, que estamos ocupados para que eso se solucione y para que sea mucho más rápido".

Además, en diálogo con Canal 13 San Juan, la futura ministra resumió que "a partir del 11 vamos a tratar de poner en funcionamiento nuestras ideas que tienen que ver con el ordenamiento, con la educación, con el personal que tiene, con la parte administrativa, con poder llevar innovación a este sistema o a esta educación que por ahí tiene tanto movimiento".

Sobre agilizar el sistema administrativo, dijo que conoce el problema porque "soy docente y he pasado 4 o 5 meses sin cobrar. Yo soy profesora de nivel superior, he trabajado en zonas alejadas, me ha tocado tomar suplencias y tener mucho tiempo sin cobrar, lo conozco".

Y profundizó: "Hay un sistema donde el directivo tiene que colocar todo lo que realiza la escuela, queremos ver a través del sistema cómo puede hacer lo más rápido posible, inmediatamente un directivo ingrese, una disminución de una persona, impacte inmediatamente en el Ministerio de Educación, impacte directamente en la parte administrativa financiera, no tenga que pasar por unidades u otros lugares más, donde el docente tiene que terminar a ver si es lo posible, si ya ha pasado de una oficina a otra, queremos revisar ese circuito y ver dónde es el cuello de botella".

Quién es la futura ministra

image.png

Fuentes tiene 50 años y actualmente es concejal por Santa Lucía, cargo para el que había sido reelecta de cara al periodo 2023-2027. Es cercana a Marcelo Orrego porque fue su directora de Educación y Cultura municipal durante 8 años. Es licenciada en Educación Inicial egresada de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Además, fue profesora de Educación Inicial, egresada de la Escuela Normal Sarmiento y profesora titular del Instituto de Formación Docente San Buenaventura de la Universidad Católica de Cuyo, con sede en Barreal. También es profesora titular del Instituto Superior de Formación Docente Silvino Martínez y del Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela Normal San Martín.