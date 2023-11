Estos son los ministros que pondrá Marcelo Orrego

Finalmente, Marcelo Orrego anunció a parte de su gabinete. Se trata de cinco nombres que dio a conocer el gobernador electo de San Juan a un mes justo de su asunción. Se trata de profesionales que ya sonaban en los cargos, todos del riñón del santaluceño. El ex candidato a senador Emilio Achem es uno de los elegidos.

Los nuevos ministros de San Juan a partir del 10 de diciembre serán: el contador público nacional Roberto Gutiérrez, que estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas; la licenciada Silvia Fuentes, que estará a cargo del Ministerio de Educación; el doctor Amilcar Dobladez, en el Ministerio de Salud; el contador Gustavo Fernández será el ministro de Producción y Desarrollo Económico; y el licenciado Achem, será quien esté al frente de la Secretaría General de Gobernación.

Orrego, dijo al respecto “Siempre he creído en el trabajo y esfuerzo en conjunto y no en las individualidades. Con eso en mente estamos conformando el equipo que estará trabajando por el futuro de los sanjuaninos. Los profesionales que he designado han demostrado a lo largo de sus trayectorias personales y profesionales tener las aptitudes necesarias, junto una arraigada vocación de servicio, para poder llevar adelante este desafío”.