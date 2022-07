Crece la tensión entre los movimientos sociales y el Gobierno: ¿qué se puede esperar?

Los dirigentes de las organizaciones sociales, que estuvieron más o menos cerca del gobierno de Alberto Fernández desde su comienzo, aseguran que ya no pueden contener el reclamo de sus bases.

“La situación en los barrios no se aguanta más”, señaló el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni, a quien se lo vio en las últimas horas abrazo a Juan Grabois, y posando para la foto con el puño izquierdo en alto, una iconografía impropia del peronismo, lo que no extraña de Belliboni, pero si de Juan Grabois, más identificado con el gran partido de masas argentino. Tan impropia que Grabois levanta el puño derecho. De todas formas, el efecto que buscaban dar con la foto no cambia.

grabois.jpg

La foto se dio momentos después de que Juan Grabois se preguntara, de manera retórica, en distintas entrevistas, “¿Qué hago yo en el Frente de Todos?”.

El Polo Obrero es el movimiento social más radicalizado. Mientras las otras agrupaciones (Barrios de Pie, Movimiento Evita, etc…) no terminan de sacar los pies del plato y acompañan críticamente acciones del gobierno, por ejemplo, el acuerdo con el FMI, Belliboni enarbola la vadera de la radicalización y marcha contra el gobierno, al tiempo que pide romper el papel firmado con el FMI. Junto a él apareció Grabois.

De todas formas, a los más oficialistas, con el Evita como arquetipo, les cuesta cada vez más contener las críticas furiosas al gobierno.

El mismo Fernando Navarro, jefe político del Evita y funcionario del gobierno nacional, tras su paso por la movilización de la izquierda en Plaza de Mayo, reconoció que “hay necesidades y hay que atenderlas”.

Belliboni, Navarro, Grabois, Alderete (de la CCC) se reunieron para comenzar a acordar acciones conjuntas. Si bien no hay nada definido, se trabaja orientados en una especie de plan de lucha contra la inacción oficial, y este miércoles tendrán otro encuentro.

Los movimientos reclaman algunas medidas que deberían ser tomadas de forma urgente para descomprimir, sólo en lo inmediato, la situación, por ejemplo, implementar el Salario Básico Universal, un reclamo de Patria Grande, el sector político del Frente de todos que integran Juan Grabois, Ofelia Fernández, Itai Hagman, entre otros, y que cuenta con el apoyo del kirchnerismo, manifestado de forma explícita por Máximo Kirchner.

Con una inflación de julio que se estima entre el 7 y 8%, y una progresión seguramente creciente, los movimientos se alistan para tomar las calles con tropa más numerosa e ideológicamente más variada.