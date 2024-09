Creación de 80 cargos en la Justicia: tres bloques se inclinan por el sí pero persisten las dudas en otros

Tiempo de San Juan consultó a los presidentes de los 14 bloques legislativos cómo votarán la creación de cargos. Como era de esperarse en una Cámara de la negociación, reina la prudencia. Esperan analizar el documento en profundidad, como también tomar contacto con el costo real que pueda llegar a significar para el Estado la aprobación del proyecto presentado por la Corte de Justicia.

Algunas de las fuentes consultadas dijo en off que los 80 cargos como tal "no sean necesarios".

Dos son los bloques que aseguraron su apoyo al proyecto que giró la justicia local. Por un lado, los justicialistas. Si bien el presidente de bloque, Juan Carlos Quiroga Moyano, como su vice, Miguel Vega no respondieron a las inquietudes de este medio, desde el entorno de los legisladores una alta fuente aseguró que votarán a favor de la creación de cargos.

Por su parte el diputado Enzo Cornejo, presidente del bloque PRO, indicó que no considera que la creación de cargos deba ser pensado como un gasto para el Estado, ya que lo que se busca es fortalecer el sistema de Justicia, y con ello, brindar un mejor y mayor servicio a la ciudadanía. Gustavo Usín, de ACTUAR, se manifestó en un sentido similar a Cornejo.

En la vereda de enfrente, se encuentran los diputados que creen necesaria una justificación sobre cada uno de los cargos que se busca crear. “Seguro falta hacen, pero hay que conocer la urgencia y la necesidad”, indicó Luis Rueda, presidente del bloque bloquista.

Una por una, las opiniones de los presidentes de bloques sobre los nuevos cargos judiciales

Bloque Actuar – Gustavo Usin

“No hay que verlo como un gasto, sino como una inversión. Así se ha planteado y así lo entendemos. Hay que analizar la factibilidad, si es posible o no. Si no hay posibilidad de nada sirve. Entiendo la premura del pedido, por eso lo analizamos desde el bloque como una inversión en la Justicia”.

Bloque Bloquista – Luis Rueda

“Obviamente tendrán que justificar la importancia de estos cargos que la Corte quiere sumar. Si se busca que funcione bien la Justicia, se justifica la creación de cargos. Si se habla de cargos que no va a justificar el esfuerzo que hace la provincia, no tendrá sentido. Esperemos que nos expliquen la necesidad en este momento. Seguro falta hace, pero hay que conocer la urgencia y la necesidad. No es que queremos obstruir lo que es bueno para la Justicia, pero hay ver los motivos de crearlos en este momento”.

Bloque Frente Grande – Horacio Quiroga

“Uno entiende que la creación de tanta cantidad de cargos va a tener un impacto presupuestario. Desconocemos a prima facie la posibilidad de la provincia de dar cuenta de esa decisión. Todos los diputados tenemos conocimiento que dada la cantidad de transformaciones que viene sufriendo el sistema de justicia, sabemos que hacen falta, pero no sabemos si es esa la cantidad exacta de cargos o son más.”

Bloque Frente Renovador San Juan – Franco Aranda

“Es cierto que genera un impacto, pero hasta que no lo analicemos, es difícil adelantar opinión. Hay que hablar con el ministro de Economía, porque en definitiva son recursos que salen del Estado provincial. hay que ver qué calculo tienen pensado ellos para el presupuesto. Hasta no hablar es apresurado tomar una postura. Hay que encontrar el punto de equilibrio que sea bueno para la sociedad”.

Bloque La Libertad Avanza – ADN – Fernando Patinella

“Participo de la ideología de eficientizar los recursos. Hay que cubrir los cargos que resulten estrictamente necesarios. El proyecto amerita un análisis en profundidad sobre los cargos, pero como profesional vinculado al ámbito del derecho diría que el Poder Judicial a primera vista cumplen con los requerimientos de personal. Primero me gustaría ver la necesidad efectiva, la operatividad de los resultados en términos de generación y actividad”.

Bloque Mejor Nosotros – Leopoldo Soler

“Vamos a estudiar el pedido de la Corte de manera más profunda. Creeríamos que estará vinculado a las posibilidades económicas de sustentarlo y sobre todo el beneficio. Habrá que esperar a ver los detalles, la fundamentación y en función de eso vamos a resolver. No tengo un criterio formado hasta que no estudie el proyecto”.

Bloque PRO – Enzo Cornejo

“Hoy en día en el contexto que nos encontramos es fundamental reforzar las instituciones. Ante la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial surge la necesidad de contar con mayor personal para poder brindar un servicio de justicia eficaz. Considero que en un pilar fundamental como lo es la Justicia, no podemos hablar de ajustes o recortes, se deben de proveer de los recursos necesarios para que se garantice la seguridad de los sanjuaninos”.

Bloque San Juan Te Quiero – Gabriel Sánchez

“Es un tema para analizar. Pedimos austeridad en algunas cosas porque no podemos estar ajenos a la situación del país. La verdad es que habrá que analizarlo. No tengo una postura concreta. Si hay austeridad, tiene que tener sentido. Considero que hay que tener un gesto entre todos los poderes”

Bloque del Este - Primero Angaco – Andrés Mallea

“No lo conozco al proyecto en profundidad. Sé que ingresó, pero no estoy al tanto, por lo que no puedo tener una opinión formada al respecto”

Los 80 cargos judiciales que podrían crearse, en detalles

El proyecto para la creación de los cargos judiciales tiene fecha del 9 de septiembre, pero esta semana se definió que tome estado parlamentario y sea girado a las comisiones correspondientes. Hacienda y Presupuesto, presidida por Aranda, es una de ellas.

De acuerdo al documento, los nuevos puestos laborales en el sistema judicial estarían enfocados en las siguientes áreas:

Planta personal de Magistratura --- 49 en total

Pro-secretario de la Corte, 2 cargos

Secretario de Cámara, 2 cargos

Secretario de Ministerio Público de Primera Instancia, 15 cargos

Pro-secretario Auxiliar, 15 cargos

Secretario Letrado Justicia de Paz, 15 cargos

Planta personal administrativo y técnico --- 25 en total

Jefe de Despacho, 3 cargos

Oficial Mayor, 3 cargos

Oficial Técnico, 4 cargos

Oficial Principal, 5 cargos

Escribiente Mayor, 5 cargos

Escribiente, 5 cargos

Planta personal obrero, maestranza y servicio --- 6 en total

En el proyecto se explica, entre los argumentos, que el personal que actualmente trabaja desarrolla tarea en las distintas UFIs como en la Defensoría General de la Corte se encuentran “al límite de las posibilidades humanas, con riesgo concreto de que se produzca un colapso que ocasione la restricción del servicio”.