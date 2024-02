Coreanos, israelíes y un plan para reciclar efluentes cloacales en San Juan

El reciclaje de efluentes cloacales requiere de un tratamiento normado por la Organización Mundial de la Salud, por el cual se eliminan elementos que pueden dañar la salud, para después utilizar estas aguas en la agricultura. En San Juan se intensificaron esfuerzos por hacer esto posible. En las últimas mediciones oficiales, se hablaba de un volumen importante de agua, casi 51 millones de litros diarios, que no son reutilizados y podrían aprovecharse.

El Gobierno de San Juan está haciendo un diagnóstico de acciones pasadas, escenario presente y proyectos a futuros, con acciones a corto, mediano y largo plazo, según dijo a Tiempo de San Juan el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia.

Las acciones de corto plazo están referidas a afrontar lo que es la inmediatez de las situaciones referidas a agua. Las de mediano plazo están referidas a lo que son obras, fundamentalmente de contención y de ordenamiento. Y las a largo plazo se traducen en proyectos de obras.

San Juan viene trabajando con organismos que ya venían asesorando, como la empresa israelí Mekorot, que presentó tres informes, referidos al balance de la oferta y de la demanda hídrica en la provincia. "Eso nos va a permitir crear los escenarios futuros. Y dentro de lo que sería la serie de proyectos, estamos dándole mucha importancia a una temática nueva que no existe en la provincia, que es la reutilización de las aguas residuales tratadas", explicó el funcionario orreguista.

"Este es un concepto nuevo, Israel es un país que tiene muchísima experiencia en este tema, Corea (“Equipo de KSP”) también tiene bastante experiencia y nosotros retomamos relaciones con estos dos países, con los equipos técnicos y ahora, en fines de febrero y principios de marzo, vamos a estar por primera vez presentes a San Juan con la gente del equipo de Corea, que es un grupo que nos asesora a través del BID", añadió.

También se viene consultando e interactuando con la Dirección General de Irrigación en Mendoza. "Ellos tienen ya experiencia en el desarrollo de las ACRE, que es la denominación de las Áreas de Cultivos Restringidos. Estos cultivos se riegan con estas aguas residuales tratadas que deben cumplir ciertas parametrizaciones, tanto desde el punto de vista físico, como desde el químico y biológico", resaltó.

¿Cuál es la idea del Gobierno de San Juan? Primero, armar un nuevo distrito de riego para poder aprovechar estas aguas, ubicado en el Cerrillo Barboza que es donde van a parar las aguas servidas de buena parte de la provincia.

A la par, se está trabajando en la reglamentación de la ley 2525L. En agosto de 2023 la Legislatura de San Juan promulgó esta norma que se orienta al aprovechamiento y valorización de los efluentes provenientes de redes cloacales previamente tratados (ECT) para su uso agrícola. Se trata de un recurso considerado bien de dominio público del Estado provincial que hasta el momento no se utilizaba. Prevé que los ECT se obtengan de las Plantas de Tratamiento de Líquidos Cloacales y que puedan utilizarse en Áreas de Cultivos Restringidos (ACRE) en todo San Juan.

"La ventaja es que podemos hoy por hoy poner tierras que están incultas, trabajarlas con todo su potencial agrícola y podemos generar nuevos proyectos agrícolas con más producción y más trabajo para la provincia", destacó Devia.

Cómo se usan los efluentes cloacales

"No es agua para consumo humano ni para consumo animal y no es para verduras que tengan contacto la hoja directo con esta agua. No hay ningún problema si la planta lo toma a través de la raíz para un producto que después se utilice para la alimentación del ganado o para la alimentación humana. La planta ejerce un biofiltro biológico, eso está sumamente ya probado, por eso menciono la situación de las ACRE de Mendoza que tienen muchísimos años de experiencia y de resultados, y son aguas muy apetecibles por el sector agrícola porque profundizan la diferencia de rendimientos, realmente notable", destacó Devia.

Hoy es prematuro dimensionar el proyecto, pero se puede empezar con "una prueba piloto por 400 o 500 hectáreas con cultivos que ya están implantados en la zona, como es vid, como es pistacho, que se pueden regar perfectamente con este tipo de aguas", dijo.

Ejemplificó el funcionario: "Lo que no se puede regar con estas aguas son aquellas especies que tienen contacto directo, por ejemplo, si usted quiere regar una lechuga no puede, porque va directamente al consumo humano y tiene contacto. Y en el caso de las pasturas no se pueden meter a pastorear el animal adentro, o sea, el área de cultivo de, por ejemplo, la alfalfa, se riega, se corta y después se lleva hacia donde está el animal y ahí se le provee al animal para consumo".

Y agregó que "la mejor demostración de qué cultivos se pueden hacer y cuáles no, y cuáles son los resultados, lo tiene muy cerca Mendoza, por hoy lo aplica a todo lo que es vid, olivo, lo está aplicando con mucho éxito, y también en cultivos hortícolas que están destinados a un proceso posterior en industria donde esa fruta va a tener un tratamiento de esterilización, entre otros".

¿Qué fechas hay para lanzar la experiencia piloto? "Es un tema amplio, un tema complicado. Tenemos que terminar toda una serie de estudios, por eso viene la gente de Corea. Luego hay que afectar más infraestructura a esto y después determinar, cómo se puede empezar a trabajar con la provisión de este elemento. Yo calculo que tenemos este 2024 como desafío para ver si lo podemos implementar o si no ya será para principios del año que viene", precisó Devia.

No es tan sencillo avanzar ya que hay que ajustar muchos detalles técnicos. En la planta de Cerrillo Barboza recibe líquidos de varios lugares, tanto de lo que es la población como de la industria. "Entonces hay que activar toda una serie de mecanismos, ordenarlos bien y hay que determinar una cuestión de infraestructura que hoy por hoy tiene esa planta que es muchísimo presupuesto y sabemos cómo está la situación coyuntural de Nación. Entonces eso demoraría un poco más el proyecto", profundizó.

Entre las obras que se requiere hacer en el Cerrillo Barboza, están dotarla de más piletas de oxidación, lo que hoy implicaría al menos 1.200 millones de pesos de inversión, estimó el funcionario.

Pero a la larga es una inversión que consideran oficialmente que vale la pena. Y ya es una decisión política tomada. "Es una inversión estratégica que la provincia va a tener que hacer porque cada gota de agua hay que hacerla contar", destacó Devia.

"Tratar agua es un gasto para el Estado y eliminarla sin ninguna utilidad no tiene sentido. En este caso uno estaría haciendo lo mismo pero estaría cobrando esa agua a quienes la utilizan para producir y de esa manera, entre lo que es el cobro de agua mediante un canon más lo que es producción, la provincia termina ganando", argumentó.

En una segunda etapa, se considera extender el sistema a otros departamentos. "A otros departamentos se puede replicar ajustando parametrizaciones, ajustando experiencias. Porque esto es así, donde existen plantas que tienen características similares y esa agua hoy por hoy no se está utilizando", destacó el funcionario.

Israel y Corea del Sur, aliados de San Juan

"A través del gobierno de Corea del Sur y una serie de empresas y organizaciones, está el KSP de Corea y está el Banco de Corea como uno de los grandes representantes, ellos han ganado una especie de concurso ante el BID y es una oportunidad que tienen de mostrar Corea del Sur al mundo. Entonces ellos asesoran de forma totalmente gratis a países como el nuestro y a provincias como la nuestra. Eso es importante también destacar que a la provincia no le va a costar nada esto", contó Devia sobre el apoyo coreano.

Así, entre el 28 y el 3 de marzo habrá un grupo de técnicos de Corea del Sur visitando San Juan. "Nosotros tenemos toda una agenda de actividades y trabajo técnico con ellos acá sobre el terreno, no obstante les estamos mandando toda una serie de información y estudios técnicos que nos han pedido. Ellos nos van a orientar sobre las acciones que nosotros podemos tomar a futuro", apuntó Devia.

En el caso de Israel, se mantienen relaciones de larga data en el plan de manejo de agua. "Estuvieron con nosotros hace unas semanas y ahora van a volver. Eso se hace a través del CFI, que ya es un trato que tiene Argentina a través de convenios bilaterales con Israel. También es asesoramiento y las bases para las construcciones y desarrollo del Master Plan de Agua".

Un plan integral, obras y un mapeo de aguas subterráneas

Trabajar en reciclaje de efluentes no es la única meta en el plan contra la sequía de San Juan. "Estamos ahora trabajando en montones de acciones de relevamiento en la provincia. En medir eficiencias. Hay mucho trabajo para desarrollar. Y se van a ir sumando en coherencia con esto varias obras. Vamos a trabajar obras para lograr mayor eficiencia en la distribución de riego, en obras de provisión de agua potable; y también la instrumentación de tecnología para la medición de las precipitaciones níveas e hídricas en todo el territorio provincial", graficó el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables.

"Hemos conseguido todo lo que tenemos al alcance de la mano gratis lo hemos tomado a todo", destacó Devia sobre el difícil contexto nacional.

En agua subterránea hay importantes avances. "Hemos estado en enero trabajando con varias empresas que hacen al uso del agua de riego con perforaciones. Estamos bajo un proyecto bastante ambicioso para empezar a monitorear lo que es agua subterránea", dijo.

¿Para qué sirve? "Hoy por hoy, por ejemplo, en el escenario provincial, básicamente, falta aclarar mucho la situación de la cantidad de perforaciones que hay, falta entender que el agua subterránea no es un recurso infinito, sino que es un recurso estratégico finito, son nuestras reservas. Hoy tenemos poca y escasa capacidad de recarga de los acuíferos porque eso se produce por lluvias y las lluvias cada vez son menores. De esa manera, tenemos que replantear algunos conceptos de trabajo del agua subterránea y empezar a monitorear cómo se va comportando, sobre todo en el valle de Gran Tulum, esta situación".

Agregó que "nosotros vamos a armar este proyecto, ya lo hemos consensuado con el sector privado, y esto va a ser un monitoreo de tipo online, a través de una plataforma, con lo cual se va a poder conocer de forma pública cuál es la situación". Lo que se busca es "establecer un mapeo claro de cuáles son las zonas de perforación, qué potenciales tienen, qué cantidad de agua se puede sacar, qué problemáticas con sal se puede tener, y luego ahí sí establecer los mecanismos de control", resumió.