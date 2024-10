Contra el veto de Milei, San Juan reclamará en la Marcha Federal Universitaria que impactará en todo el país

"No al veto"

"No al veto" Gremios docentes universitarios se preparan para un nuevo paro total y una marcha masiva

La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, superando de manera holgada los dos tercios.

La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

En cuanto se aprobó la norma, el presidente Milei anticipó un “veto total” en su cuenta en la red social X, en respuesta a un mensaje del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para definir el veto. Desde las universidades, los gremios y la Federación Universitaria Argentina (FUA) vienen reclamando que no lo haga.

Segunda marcha

La nueva movilización fue convocada por los rectores de las universidades públicas, unidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Fue una decisión conjunta, tras una reunión de la que también participaron el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que se acoplará al reclamo.

La protesta será una reedición de la masiva movilización que tuvo lugar el 23 de abril, y que llamó la atención por el volumen: una multitud transmitió que la sociedad argentina considera la Educación Superior Pública y Gratuita como un valor que hay que defender. En San Juan la marcha universitaria de abril convocó a una multitud por las calles céntricas.

image.png La marcha universitaria de abril en San Juan.

Desde abril hasta octubre tuvieron lugar negociaciones entre las máximas autoridades de las universidades y los funcionarios del gobierno de Milei.

El reclamo está trabado en el financiamiento para el funcionamiento cotidiano y la recomposición de los salarios docentes y trabajadores en general de las casas de altos estudios.

Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, describió un escenario de “tormenta perfecta” y advirtió que el presupuesto 2025 implicará una pérdida salarial aún mayor que la de 2024 para los docentes y no docentes universitarios. “Queremos establecer esperanza para un futuro mejor para los jóvenes. No es un problema de financiamiento, sino de prioridades”, dijo Moriñigo.

Las agrupaciones universitarias y gremios docentes sostienen que la falta de presupuesto en las universidades públicas está afectando gravemente tanto el nivel académico como el acceso equitativo. "La educación pública es un derecho, no un privilegio", es una de las frases que más resuena en las convocatorias.

image.png La marcha universitaria de abril en CABA.

Las claves de la Ley de Financiamiento Universitario

La ley de Financiamiento a Universidades Nacionales —proyecto presentado por la Unión Cívica Radical— fue aprobado por el Congreso el pasado 13 de septiembre. La norma propone que, para los gastos de funcionamiento, se introduzca un mecanismo de actualización bimestral, basado en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 50 por ciento, la variación del tipo de cambio, del 25 por ciento, y la variación de tarifas de servicios públicos, también del 25 por ciento.

Por otro lado, plantea la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior con nuevos criterios para la distribución presupuestaria, control de gastos, y demás.

Y por último, en el marco de la emergencia universitaria, el proyecto de Ley del radicalismo autoriza al Gobierno a realizar la actualización de las partidas presupuestarias de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023.

La Casa Rosada tiene plazo hasta el 3 de octubre para publicar el veto en el Boletín Oficial, fecha en la que se cumplirán diez días hábiles desde que la norma fue enviada del Senado a la Secretaría Legal y Técnica. Tanto los funcionarios como el Presidente han anticipado que se opondrán a la ley, lo que obligará al Congreso a ratificar la decisión.

Cómo se manifestará en San Juan

A nivel central, bajo el lema “La Universidad no es el problema, es parte de la solución”, la movilización comenzará a las 17en la plaza del Congreso Nacional, en la esquina de las avenidas Callao y Rivadavia.

En San Juan, como en todas las provincias, se replicará el reclamo. Para adherir a la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria, la Universidad Nacional de San Juan decidió que el punto de concentración desde las 17 de este miércoles será el edificio de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Ignacio de la Roza y Sarmiento), para luego marchar hasta el Edificio Central Rectorado, ubicado en Mitre y Jujuy.

"Tanto las organizaciones estudiantiles como los gremios que agrupan a trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes participan de esta convocatoria, por lo que se espera una importante concurrencia a la marcha. Todas las universidades públicas del país están organizando para la misma fecha distintas marchas en sus ciudades de origen", expresaron desde la UNSJ.

El gremio de docentes universitarios ADICUS, que adhiere al paro nacional, citó a sus afiliados en la Facultad de Filosofía desde las 16.30 para emprender luego la manifestación.

También llamó a paro UDAP, el quinto en lo que va del año, que se prevé de fuerte acatamiento especialmente en las escuelas primarias de gestión pública de San Juan. La secretaria general Patricia Quiroga informó que el 87% de los docentes sanjuaninos respaldó la adhesión. “Es inaceptable que las provincias en Argentina tengan encargarse de la educación, salud y seguridad sin el apoyo del Gobierno Nacional”, fundamentó en Radio Sarmiento sobre el reclamo, y destacó que es necesario para garantizar una educación de calidad.

Por su parte, el gremio UDA, que no va a paro pero llamó a movilizarse a sus docentes agremiados, lo hizo bajo las consignas de No al veto del presupuesto nacional, No al arancelamiento de la educación pública, y a favor de una Ley de Financiamiento de las Universidades Públicas, también convocando desde las 16.30 en la Facultad de Filosofía, y hasta la Legislatura Provincial.

(Con información de Infobae y Página 12)