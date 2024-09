Gremios docentes universitarios se preparan para un nuevo paro total y una marcha masiva

Desde ADICUS señalaron que las acciones de protesta se dividirán en tres líneas. Del 23 al 27 de septiembre, es decir, la próxima semana, se realizarán acciones de visibilización de las demandas que están teniendo los gremios, donde no solo se encuentra el atraso salarial, sino también otros recortes que impactaron de lleno en la comunidad universitaria de la provincia y el país.

Por su parte el 26 y 27 de septiembre se llevará a cabo un paro total de actividades por 48 horas. Desde el gremio no descartan que la adhesión sea alta, teniendo en cuenta los números que vienen registrando en las medidas de fuerzas anteriores.

image.png

Finalmente se confirma la fecha de la Marcha Federal Universitaria para el 2 de octubre, donde también se realizará un paro. La intención es lograr una convocatoria similar a la primera marcha que se realizó en abril, donde no solo participaron los gremios docentes y no docentes, sino alumnos, egresados, docentes, autoridades e integrantes de la comunidad en general.

De esta manera ADICUS confirma su adhesión al plan de lucha que se definió en el Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica. “Se profundizan las medidas de acción en defensa de la universidad pública y el salario”, indicaron en un comunicado que compartieron en sus redes sociales.

En San Juan analizan si apoyar o rechazar el veto sobre el financiamiento universitario

Si bien aún no es oficial, durante la presentación del Presupuesto 2025 Javier Milei aseguró que todas aquellas acciones que representaran un riesgo para las arcas del Estado que provinieran del Congreso iban a ser vetadas. De esta manera confirmó lo que era una certeza, el financiamiento universitario no iba a ser una realidad pese a tener el ok de Diputados y Senadores.

Ante esto, días atrás en dialogo con Tiempo de San Juan el vicegobernador, Fabián Martín, había comentado que la decisión de la provincia es “ir evaluando cada caso”.

image.png Fabián Martín, vicegobernador de San Juan

“Con el Gobernador entendemos que la educación pública es fundamental en la provincia y en el país. El derecho a la educación es de todos y para que un chico humilde pueda estudiar, se necesita la educación pública, pero se analizará cada situación en particular”, aseguró Martín.

Esto haciendo referencia a las dos legisladoras que responden a la provincia, como son Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno y su voto en caso que el veto sobre el financiamiento universitario se convierta en realidad y deban los miembros del Congreso definir el futuro del mismo.