Conocido periodista cargó contra Sandra Pettovello: "Inestabilidad emocional"

Pettovello fue apuntada por algunos propios y todos los ajenos como una de las responsables, junto a Alejandro "Galleguito" Álvarez, actual subsecretario de Políticas Universitarias, como los causantes de la crisis que terminó con la multitudinaria marcha del martes en defensa de la educación pública y gratuita, con focos importantes en todo el país.

Las “perlitas” de Feinmann

- "Me cuentan que en la función hace mucho cotillón, pero poca gestión. Que no le dura ningún funcionario y se jacta de echar gente todo el tiempo. Se la ha escuchado decir: 'Andamos mal, esta semana no echamos a nadie'. Echó a 12 funcionarios, una cosa..."

- "No le dura nadie a excepción de su ex vocero y el actual jefe de Gabinete. Me cuentan también que el vocero es el único que le dura porque este tipo se especializó en mentalidades abrumadas, para no decir 'locos y rayados"

- “En manos de la señora Sandra Pettovello está la salud, la educación, la niñez y el trabajo en este país..."

- "Pettovello se la pasa gritando y maltratando a sus subordinados"

- "Se desestabiliza, se encierra y llora muy fuertemente"

- "Se cree que tiene una inestabilidad emocional muy marcada"

- "Llega a pasarse una o dos días sin ir al ministerio de la angustiada que a veces se la ve..."

- "Me dicen que es la única, junto con su hermana Karina, que puede tranquilizar a Milei cuando él se pone...complicado. Amiga de Milei desde hace años, estudiaron juntos. No sé qué curso estudiaron, aparentemente se conocieron ahí"