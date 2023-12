Confirmaron detalles de la Fiesta del Sol austera: sin carrusel y de una sola noche

¿Cuál va a ser la temática, que es el eje de los diversos espectáculos, que se concentran en la noche final (en 2023 fue "Conectados"? " No va a haber una temática este año . Las temáticas generalmente se daban en la noche de cierre. Y eso se trabajaba desde el mes de agosto. Obviamente que ahora no se ha hecho ese trabajo", sostuvo el funcionario.

La FNS 2024 se hará como se vino realizando en los últimos años, en el Complejo Ferial Costanera de Chimbas. Romero informó que "el perfil va a ser de muchísima austeridad. Seguramente va a haber un solo escenario. Y va a ser algo austero. No se ha podido realizar ese trabajo que se hacía desde el mes de agosto. Por un montón de artistas que estaban en escena. Y abajo. O sea, era una operación enorme. Que ahora, por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, claramente eso no se puede hacer".

En la gestión nueva se apunta a ahorrar recursos con lo que el show se prevé con artistas locales, cuya grilla no se ha dado a conocer y se sugirió que está en etapa de elaboración. No obstante, no se descarta la participación de algún artista nacional que sea "una sorpresa", anticipó el funcionario.

El ministro dijo que sí se prevé un patio gastronómico. "Vamos a trabajar con el tema de los privados para el tema de los stands. Estamos armando el listado y todo eso para poder hablar con ellos", afirmó.

Por otro lado, respecto de la elección de la representante de la FNS, la idea es que conserve las características que tuvo en los últimos tiempos, es decir, elegir en los departamentos para el certamen a personas que se destaquen por algún proyecto específico de desarrollo de su comunidad.