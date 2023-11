Fiesta Nacional del Sol: el espectáculo final y el carrusel, en duda

Dicen puertas adentro que ante la falta de presupuesto nacional y provincial, no hay posibilidad de destinar miles de millones de pesos a la realización de la Fiesta Nacional del Sol. “Además la gestión de Marcelo siempre se ha caracterizado por la austeridad, por la gestión de fondos en tiempos de crisis. Hay paritarias apenas termina la Fiesta, hay que definir prioridades”, explicaron.

El espectáculo final es el broche de oro de la fiesta. Se trabaja a lo largo de un año, incluso hay un equipo de funcionarios abocado a la organización, que demanda meses de trabajo. La actual gestión de Claudia Grynszpan definió tema, pero lo cierto es que todas las señales indican que será descartado su montaje. “No hay presupuesto y tampoco tiempo para el armado de un espectáculo final temático”, añadieron. La misma lógica es la que aplican a la realización del carrusel, que incluye carruajes de los 19 departamentos con financiamiento ministerial.

Desde que la Fiesta Nacional del Sol resucitó, con la gestión del ex ministro giojista, Dante Elizondo, fue mutando hasta convertirse en un gran evento nacional, que cuenta con grilla de artistas locales, nacionales e internacionales. La última FNS incluyó platos fuertes como la contratación de Bizarrap, María Becerra, Lali Espósito, Babasónicos, Camilo y Los Ángeles Azules –estos dos últimos, internacionales-. Entre los cambios, se decidió el fin de la elección de la Reina Nacional del Sol y la instrumentación del Forjar Caminos, que premia proyectos de mujeres de todos los departamentos. Para el 2024 no estará abierto el debate porque “el tiempo apremia” pero para el 2025 no se descarta que nuevamente haya elección de Reina Nacional del Sol.