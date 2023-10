Confirmado: renunció un importante funcionario y un famoso ex intendente lo reemplaza

Tal y como adelantó Tiempo de San Juan, fuentes gubernamentales confirmaron que a 40 días del recambio de gestión, el presidente de la empresa estatal Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol, presentó su renuncia al cargo. El funcionario, que asumió en 2019, será reemplazado por el ex intendente de Rawson, Mauricio Ibarra, en este corto período camino al 10 de diciembre.

Si bien no se conocieron oficialmente detalles sobre la situación de Sirerol y en OSSE se manejan con cautela con el dato de su reciente salida, fuentes calificadas consignaron que se fue por motivos estrictamente personales. Sirerol había anticipado su necesidad de irse a trabajar a una empresa privada, aseguraron.

OSSE es una empresa del Estado que maneja el muy sensible tema del agua en San Juan a la par que tiene independencia financiera. También es la encargada de obras cloacales en el plan sanitario provincial. Es un área que está expuesta a constantes reclamos y este año estuvo en medio de un caso judicial por un adulteramiento realizado por empleados.

Sirerol es Contador Público Nacional egresado de la Universidad Católica de Cuyo y antes de entrar a OSSE, se desempeñó como Gerente de Administración y Finanzas de la empresa Minera Don Nicolás. Además trabajó en Yamana Gold-Minas Argentinas S.A. y Sibelco Argentina.

El reemplazante, un conocido dirigente

image.png

Sirerol será reemplazado por el rawsino Ibarra, dirigente de alto perfil del PJ local. Además de ser intendente de Rawson en el período 2003-2007 y fue reelecto pero en 2009 se fue de la comuna para asumir como diputado nacional hasta 2013. En las elecciones de este año fue como candidato a intendente pero fue derrotado por su propio alfil, Carlos Munisaga. Hasta ahora Ibarra cumplía funciones como asesor gubernamental.

Pasado el mediodía, el propio Ibarra confirmó su entrada a OSSE. En diálogo con Canal 13 San Juan, afirmó que "me tomó por sorpresa pero uno siempre tiene que tomar desafíos. Esto no es ajeno a lo que he hecho en mi vida, porque fui autor y partícipe del comienzo del subsistema cloacal Rawson, parte del más importante de la historia de San Juan, veremos cómo colaborar en lo que resta del mandato".

Además, enfatizó que "voy con la meta de que las cosas funcionen en OSSE", y sugirió que eso fue un pedido del gobernador Sergio Uñac al ofrecerle el cargo. Anticipó que se reunirá este lunes con los gerentes y demás personal de OSSE y desde mañana martes por la mañana empezará a cumplir sus fugaces funciones.