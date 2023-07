Caso agua potable adulterada: el presidente de OSSE declaró ante el juez

El inicio del juicio fue el martes y antes de que comenzaran a hablar los testigos, los tres acusados tuvieron la posibilidad de declarar y dos se animaron a hacerlo. El primero fue Víctor Bustos el imputado más complicado porque él está señalado de abrir la válvula que provocó que el agua potable se enturbiara. Él -como en la etapa de investigación- reconoció que abrió la válvula y que fue por error. Manifestó que no sabía, que no estaba capacitado, entre otras declaraciones; según dijeron desde la justicia.

El otro que habló ante el magistrado fue Mauricio Ovejero. Negó todo, dijo que no tenía nada que ver. Él debía encargarse de la medición de calidad de agua a las 23, 1, 3 y 5 de la mañana. Ovejero ingresó a las 22 horas y realizó la prueba a las 23 y a la 1 de la madrugada. Al de las 3 no lo hizo y a las 5:00 de la mañana si, ahí ya los valores de turbedad estaban muy elevados. En una de sus declaraciones le echó la culpa a un compañero diciendo "Godoy me dijo que no lo haga".

Víctor Hugo Godoy no declaró. Él está como participe necesario en esta causa. Según lo que dice Ovejero, él le dictó los números (de los balances de turbiedad) a Godoy y que no sabe que habrá escrito. La fiscalía los acusa a ambos de falsificar los datos de la documentación. Cabe aclarar que Godoy ya tiene una causa por violencia de género.

El juicio seguirá a lo largo de la semana con testigos y se estima que tendría fin la semana que viene. En la jornada de este jueves estaba estipulado que fueran dos bioquímicos.