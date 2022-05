Con fuerte debate, volvieron a permitir que las mineras usen regalías para hacer obras eléctricas

Este cambio, argumentaron desde el oficialismo, se basa en la necesidad de retomar el criterio compensatorio respecto a las obras energéticas, es decir, tal cual se encontraba establecido en el artículo 19º de la Ley Nº 716— M. Así, con la derogación proyectada se busca facilitar a las empresas que inviertan en obras de infraestructura eléctrica, siempre que "sean de utilidad pública y traigan bienestar para los sanjuaninos".

En este sentido, las obras que las empresas proyecten deberán cumplimentar todas las exigencias legales previstas en la ley y entre las que se encuentran, la declaración legal de utilidad pública y la aprobación del proyecto con los dos tercios de los miembros del Poder Legislativo entre otros requisitos.

Salió del Acuerdo San Juan

Fue el geólogo y empresario Ricardo Martínez, representante de la mesa Minería, quien propuso la compensación de regalías por obras, recordaron oficialmente. Lo hizo el lunes 3 de agosto de 2020, en la segunda mesa intersectorial donde participaban varios sectores.

Sus palabras fueron: “Creo que este Acuerdo nos da la perspectiva para mostrar a nación cuál es el verdadero objetivo del desarrollo común y propongo que las inversiones de capital relacionadas al sector sean intercambiadas por regalías y vayan a un fideicomiso”.

Martínez también destacó las posibilidades del cobre y el derrame económico que significaría para la provincia, con un desarrollo armónico para toda la sociedad sanjuanina. Y habló de la existencia de un 84 % de impuestos que va a Nación y un 15 % que queda en San Juan.

Agregó que el Gobierno sabe cuál es intercambio con la minería: “Diferir los pagos de regalías o intercambiar por obras y mostrar que el Acuerdo San Juan nos permita avanzar”.

Este punto fue uno de los que tomó el equipo técnico de ASJ para elaborar las conclusiones para el documento final, en base a 130 acciones que dejaron las reuniones de las mesas intersectoriales.

El 9 de octubre de 2020, Sergio Uñac presentó las 22 acciones del ASJ y entre ellas figuraba accionar con las "regalías mineras".

En ese entonces, sobre las acciones propuestas para la minería, el gobernador comunicó que "se impulsará una reforma a la Ley de Regalías Mineras y del decreto que regula su destino"; del Acuerdo surge claramente que los recursos provenientes de la minería deben canalizarse de manera tal que impacten en el desarrollo económico y social de todos los sanjuaninos, en particular de aquéllos que habitan en las zonas de producción minera"; "al respecto, estamos enviando un proyecto de modificación de la Ley a la Legislatura Provincial, disponiendo que los recursos mineros asignados a los municipios deberán destinarse exclusivamente a la realización de proyectos estratégicos vinculados a la infraestructura, al desarrollo productivo, industrial, turístico y a la construcción de viviendas, prohibiendo en todos los casos el destino a gastos corrientes". Esta norma ya fue aprobada el año pasado en la Legislatura local.

También anunció que "el 10 % de los recursos asignados al Ministerio de Minería, serán destinados al Sistema Provincial de Innovación y desarrollo de la economía del conocimiento, que es el camino para fortalecer la competitividad de las empresas locales", iniciativa que también fue aprobada oportunamente.

En la misma línea, se anunció que se instrumentaría "una política de incentivo a las inversiones mineras permitiendo que los proyectos mineros inviertan en infraestructura vial y energética a cuenta de regalías. Será un gran estímulo para invertir en San Juan". Eso es lo que se aprobó este jueves.

Argumentos oficiales

Desde el Gobierno aclararon en la previa al tratamiento de esta ley que "lo primero a advertir, es que el presente proyecto no modifica ni produce ningún tipo de cambio en la ley provincial de Regalías Mineras Nº 716-M. El esquema existente en la Ley de Regalías, sigue igual al diseño original de la ley que fue aprobada como Ley Nº 7281 en el año 2002[1], durante el Gobierno de la Alianza".

Además, destacaron que la iniciativa "busca permitir que, a futuro, no para obras que ya hayan sido llevadas a cabo, sólo se discuta la posibilidad de compensar regalías mineras por obras de infraestructura eléctrica nuevas y declaradas de interés provincial por la legislatura provincial.

Debate acalorado

La sanción de esta ley generó un debate en la Legislatura de más de una hora y media. Quien presentó el proyecto no fue el presidente de la comisión de minería Eduardo Cabello sino el diputado por una de las comunas mineras que reciben regalías, Jáchal, Jorge Barifusa.

El jachallero argumentó que "cuando nos hablan de las regalías que llegan a los departamentos se nos llena la cabeza de preguntas para saber qué obras vamos a encarar. Estos recursos que se pretenden utilizar de las regalías mineras no se entregan libremente sino que hay proceso de que sea una obra de infraestructura eléctrica importante y aprobada por las dos terceras partes de esta Cámara. No nos alcanzó esto, y reunidos con los distintos diputados de los departamentos mineros, preocupados nosotros y los intendentes, pero no nos cabía duda de que el gobernador lleva muy de cerca el proceso de cada departamento". Aseguró "acompañamos este proyecto. Nos va a permitir seguir bajo las mismas condiciones, San Juan es una de las mejores provincias para invertir porque está atento este Gobierno a buscarle soluciones para que se pueda dar".

Luego, el opositor Sergio Miodowsky pidió que vuelva a comisión el proyecto porque "el bloque tiene dudas" y en virtud de sacar un proyecto superador. No tuvo éxito. Obtuvo 12 votos, incluyendo los de los 3 giojistas. Habían pedido que el ministro de Minería, Carlos Astudillo, concurriera a explicar el proyecto a la Legislatura pero no fue, resaltaron.

Cabello argumentó que "sabemos lo que estamos planteando, jamás vamos a ir en contra de lo que la gente de los departamentos que hace minería hace con los recursos de regalías. Se garantiza que se distribuirán los fondos de regalías a los departamentos. No se puede sacar a uno para darle a otro".

A su turno, el giojista Leonardo Gioja dijo que "escuchando a mis compañeros hay muchos argumentos que compartimos, sobre la necesidad del desarrollo de la provincia a través de la minería". Pero objetó "debatamos en comisión. Este proyecto así como está es una vuelta atrás".

Su compañero de bloque, escindido del uñaquista, Juan Carlos Gioja, se quejó "de ninguna manera una empresa como la que maneja Josemaría va a dejar de venir a San Juan porque saquemos esta compensación, no incide para venir a invertir, esto es así. Nos parece que tenía que volver a comisión porque hay nuevos contextos, hay nuevos planteos de los diputados de los departamentos". Agregó: "modificar las reglas de juego con esta ley va a traer impacto en los recursos de los departamentos, porque se tocarán los recursos de la provincia y vamos a terminar afectando a todos los demás departamentos no mineros. Una parte de los recursos tiene que ver con lo que se financia el control, entonces esta trabajosa tarea de la licencia social como que la atenuamos".

El diputado de Calingasta, el peronista Mario Romero, también se expresó a favor "Uñac ha sabido interpretar las necesidades de los municipios mineros", dijo.

Horacio Quiroga, del bloque Frente Grande- Unidad Ciudadana, también elogió la iniciativa por surgir del Acuerdo San Juan.

La peronista Celina Ramella aclaró que "las regalías siguen vigentes, acá no se está modificando la ley de regalías".

Enrique Montaño, diputado por Iglesia, del bloque San Juan Primero, argumentó y votó a favor, pese a que presentó un proyecto de ley para garantizar que los fondos de regalías de los municipios no se toquen, para "abrir el paraguas". Este jueves, el iglesiano dijo que "me quedo más tranquilo con el tema que se está tocando, porque han asumido el compromiso, el gobernador, usted vicegobernador y el presidente del bloque Abarca de que el proyecto de mi autoría será tratado y tengo la seguridad de que será aprobado".

Finalmente, el opositor Miodoswky se quejó de que no volviera el proyecto a comisión para seguir analizándolo y pidió la abstención del interbloque que conforman los de Juntos para el Cambio, acompañado por Gustavo Usín de Actuar, lo que fue aceptado por todo el cuerpo y no lo votaron a favor.