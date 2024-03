Con Baistrocchi, el cordobesismo desembarcará en San Juan en abril

El exintendente contó que la terminal local del cordobesismo -variante del peronismo que aplicó José Manuel de la Sota- tendrá el nombre de Hacemos por San Juan. Hizo hincapié en que el justicialismo de Córdoba, "es el justicialismo orgánico" y que representa la normalidad. En contraste con las autoridades del Partido Justicialista de San Juan.

Baistrocchi señaló las irregularidades del peronismo sanjuanino: "Autoridades con mandatos prorrogados" y la "antinomia Flaco-Uñac". De acuerdo al análisis del capitalino, "el justicialismo se va a seguir fragmentando porque las autoridades no dan los espacio de participación necesarios que pide la militancia".

Ante esta situación, Hacemos por San Juan buscará ser refugio para la dirigencia disconforme con la polarización entre los dos accionistas mayoritarios de peronismo: el senador nacional Sergio Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja.

La postura disonante de Baistrocchi se notó en la votación de la moción de Juan Carlos Gioja -con acompañamiento del uñaquismo- para alinear el calendario electoral provincial con el del Partido Justicialista nacional. La votación estuvo marcada por el ahora famoso 33 a 1. Sólo el exintendente se manifestó en contra y pidió elecciones urgentes.

Uñac, que supo ser el principal impulsor del capitalino e incluso abrió una interna departamental con Franco Aranda en 2019, comentó a Tiempo que "hay que esperar que bajen las tensiones, que las pasiones cedan a la razón". Ahondó: "Es un dirigente joven con mucho futuro".

En el concierto de voces del peronismo sanjuanino, Baistrocchi busca reconstruirse tras la derrota del 2023, cuando perdió la reelección en la Capital a manos de Susana Laciar, que se presentó por la terminal local de Juntos por el Cambio. Los comicios estuvieron marcados por la Ley de Lemas que, a entender del ex jefe comunal, lo perjudicó.

También las Juntas Departamentales le dieron la espalda. Sin ir más lejos, los presidentes de las Juntas peronistas expresaron su disconformidad con Baistrocchi. El titular de la Junta de Capital centro, Roberto Correa Esbry, resumió la postura de todos: "Mi único conductor es Sergio Uñac".

La negativa de la dirigencia capitalina, Baistrocchi a entabló relaciones con los referentes del cordobesismo. De momento, está acompañado por los dos ediles que ingresaron al Concejo Deliberante de la Capital por su lista: Horacio Lucero y Ariel Palma. La presidenta de la Junta de Desamparados, Beatriz Muñoz, también entró por el exintendente, pero es reticente a jugar en conjunto.

El ex jefe comunal -que supo ser ministro de Gobierno de Uñac- dijo en Off the record, el streaming de Política de Tiempo, "yo no voy a irme del justicialismo, pero si el PJ deja de ser justicialismo, claramente, no va a ser el ámbito para hacer política". En ese momento, marzo, ya había adelantado sus relaciones con el peronismo cordobés. Aseguró que buscaba "un espacio propio". ¿Con Schiaretti? "Es una probabilidad".

Ahora, Baistrocchi concretó su movida. "Estamos comprometidos a trabajar juntos", dijo hoy a Tiempo. Es una manera de continuar con una línea orgánica del Partido Justicialista, sólo que por afuera de la estructura oficial sanjuanina.