Cómo es la futura ley que busca beneficiar a casi 80.000 "trabajadores invisibilizados" de San Juan

Se trata de una iniciativa que surgió de la “Multisectorial San Juan Unidos Contra El Ajuste” que engloba a organizaciones sociales locales y que fue presentada a la Cámara de Diputados como anteproyecto. Ahora, las legisladoras del PJ, la ex ministra de Economía provincial, Marisa López, y la ex senadora Cristina López, tomaron el guante y armaron el proyecto que ya tiene estado parlamentario y está siendo estudiado en comisión.

"Nos parece muy bueno que se genere este registro de la economía popular, primero para conocer cuál es la verdadera realidad de San Juan, cuántos trabajadores de la economía hay, y además también, ya organizados, poder acceder a los beneficios que tiene cualquier otro tipo de trabajador, como por ejemplo acceso a obras sociales, trabajos que les permitan generar mayores ingresos para sus familias, capacitaciones, bueno, todo lo que en sí un trabajador formal tiene, pensamos que este proyecto de ley lo que viene a hacer es eso, a generarle más derecho a este sector de la economía", evaluó Vera, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

En el caso de San Juan, según el último informe elaborado por el ReNaTEP en abril del 2023, existen en la Provincia 79.741 trabajadores de la economía popular inscriptos en el registro, lo que representa un 17,5% de la población económicamente activa (de 18 a 65 años de edad), que realizan actividades económicas en las ramas de actividad de servicios personales y otros oficios, servicios socio comunitarios, comercio popular y trabajo en espacios públicos, construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, agricultura familiar y campesina, recuperación, reciclado y servicios ambientales, industria manufacturera, y transporte y almacenamiento, entre otros.

Sobre este dato, Vera destacó que "acá dentro de la formalidad tenemos más o menos el mismo número de trabajadores registrados, quiere decir que el 50% de los trabajadores son de la economía popular, entonces otro dato importante para tener en cuenta sobre el valor que va a tener esta ley".

La existencia de las economías populares se afianza en estos tiempos. "Hoy no solamente las personas que no tienen trabajo formal son las que participan en estas ferias de la economía popular, en este trabajo de la economía, que se inventan qué hacer para generar ingresos. Nosotros dentro de nuestras ferias tenemos muchas mujeres, principalmente, que tienen alguna profesión o algún trabajo dentro de la formalidad, pero sin embargo no les alcanza y tienen que ir a feriar con nosotros, con los municipios, o sea, donde saben que hay una feria y el horario se los permite van, porque no les está alcanzando. Así que a nosotras nos parece fantástico que en estos momentos esta ley pueda llegar a salir, porque es un paso a generar mayores posibilidades y derechos a todos los sectores, pero fundamentalmente a las mujeres que somos las que en su mayoría estamos dentro de la economía popular".

Justamente entre los argumentos, las legisladoras citaron que "la crisis que actualmente atravesamos, producto de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional, incrementan el riesgo de expulsión de personas del mercado de trabajo formal, generando un grave problema social".

Y justifican que "ante la coyuntura que atravesamos donde se tiende a excluir sistemáticamente a una alta proporción de la población del trabajo asalariado, es necesario establecer los mecanismos que permitan a los trabajadores ya las trabajadoras de la economía popular, acceder a herramientas de capacitación, promoción, protección, estabilidad y organización de las actividades económicas que desarrollen en el ámbito de nuestro territorio.

image.png Las ferias son núcleo de las economías populares. En la foto, una de Amas de Casa del País en la Plaza España, donde suelen organizarlas.

El PJ tiene mayoría propia en la Legislatura de San Juan de manera que este proyecto de ley tiene altas chances de aprobarse.

Qué dice el proyecto de ley

La iniciativa tiene por objeto la promoción y el fomento de la economía popular y el reconocimiento a los trabajadores del sector.

En este marco, esta iniciativa está orientada por tres objetivos:

Promover la producción, el consumo y la comercialización de bienes y servicios provenientes de la economía popular.

Incentivar la generación de empleo autogestivo, la formalización y la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

Impulsar la formación, la capacitación y la asistencia técnica y socio-productiva para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

Remarcan que es menester no solo valorizar este tipo de actividad económica sino también potenciar la fuerza productiva sostenida en saberes populares y el organismo propicio para el cumplimiento de esta función es el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Y que, a través de esta iniciativa, se busca redireccionar el enfoque que se tiene de este tipo de actividad para que pase de una mirada asistencialista hacia un enfoque alternativo de economía, centrado en procesos productivos innovadores que exaltan el valor del trabajo como articulador social.

En este marco, se prevé la creación de un Registro Provincial de Trabajadores de la Economía Popular (REPROTEP) al que pueden acceder las personas humanas y jurídicas con domicilio legal en la provincia de San Juan.

Plantea como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación o el organismo que en el futuro lo reemplace. Este organismo podrá implementar acciones como impulsar el desarrollo de instrumentos y programas para promover la inclusión financiera y crediticia de la economía popular; fomentar el consumo interno de los productos de la economía popular mediante su incorporación a las góndolas de los mercados locales; facilitar instancias de capacitación; e impulsar la incorporación de tecnología en la producción de bienes y servicios de la economía popular, entre otros.

Finalmente, con la intención de favorecer el diálogo político entre diversos actores, se crea el Consejo Provincial de Economía Popular para consensuar el diseño y monitoreo de las políticas públicas tendientes al desarrollo de esta actividad económica. Este se prevé integrado por tres funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación; dos miembros del Poder Legislativo, tres miembros integrantes de organizaciones de la economía popular y un miembro por cada una de las Universidades con asiento en la Provincia, quienes ejercen sus funciones ad-honorem.