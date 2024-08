PAR, la moneda digital de la economía popular, se expande en San Juan

Este año en San Juan se viene afianzando una " moneda digital" no tradicional. Se llama "PAR” , y es un servicio de plataforma digital para el intercambio solidario de bienes y servicios, desde pan casero a trabajos de electricista, que cada vez tiene más usuarios en el país y en la provincia. Este miércoles anunciaron que se expande y empieza a funcionar en otro departamento, 9 de Julio , con lo cual ya son tres municipios adherentes en la provincia, además de una entidad con presencia en Capital y varias comunas.

"Arrancamos en San Martín cuando en épocas de la pandemia realmente funcionó muy bien y sigue sigue funcionando y después lo anunciamos con Amas de casa y luego con el intendente Carlos Munisaga de Rawson, también otro intendente preocupado por la situación. Hoy lo estamos haciendo con 9 de Julio", dijo Andino en diálogo con Radio Sarmiento.

Ya están planeando que el próximo departamento sea Valle Fértil, porque están avanzadas las conversaciones con el intendente Mario Riveros, destacó el sanmartiniano.

"Estamos organizándonos para irnos a Valle Fértil, a este hermoso departamento que tiene la provincia de San Juan para hablar con el intendente para hablar con sus equipos técnicos y empezar a llevar esto que requiere mucha gestión, para garantizar que esto tenga un buen fin. Se requiere mucho trabajo en el territorio en el terreno con los productores, con los artesanos y con los prestadores de servicios, para garantizar que esto funcione bien", dijo.

Agregó que "esto funciona y por eso agradezco y destaco también el compromiso de cada uno de los intendentes que se va sumando. Funciona muy bien en las ferias. De repente un sábado o un domingo vos juntas a todos los productores, a los artesanos, a los prestadores de servicio en una feria y entre ellos pueden ir intercambiando los bienes y servicios utilizando esta moneda digital".

Cada vez más

Sobre el sistema, que tiene como objetivo primario ayudar el productor de bienes o servicios y se mueve dentro de la economía popular, "esto tiene que ver con la solidaridad tiene que ver con el trabajo con el esfuerzo y tiene que ver con tener esta un desarrollo increíble tecnológico porque en las monedas digitales hoy es alta fluctuación en el mercado", opinó Andino.

"En el departamento de San Martín nosotros cuando arrancamos esto y cuando más se necesitaba que era cuando estábamos confinados, que ahí utilizabamos otro tipo de herramientas como las páginas de Facebook y veíamos cómo entregar el producto porque no podíamos hacer ferias y eso se llevó a tener 770 usuarios en San Martín, entre productores y prestadores de servicio", destacó. En el caso de Amas de Casa, arrancó con 150 emprendedores, para dar algunas cifras, faltando las de Rawson y las próximas de 9 de Julio.

El sistema se apoya en grupos de WhatsApp entre las comunidades y en redes sociales. Allí los participantes van publicando lo que producen o el servicio que ofrecen.

"La idea es que no tengamos pícaros que una vez que tiene el crédito se lo gaste y se vaya y no ofrezca ningún bien. Eso es lo que queremos evitar. De a poquito seguiremos en otros departamentos. Los intendentes se pueden comunicar y se puede ocupar la moneda entre departamentos. PAR funciona en Córdoba, funciona en Mendoza, son ejemplos concretos de distintas comunidades en las que está funcionando. Y como esto tiene que ver con la solidaridad después esto no sólo funciona dentro de la provincia sino de repente vos te vas a Buenos Aires y se puede averiguar dónde hay una feria donde se compra y se vende con PAR y vos vas a ofrecer lo tuyo y podés comprar lo que ofrecen los otros productores de esa feria".

Aclaró el ex intendente que en una primera etapa se está iniciando por persona con 10 mil PAR. "La idea es que siempre lo hablamos en las charlas que hacemos con el emprendedor y con el que presta algún servicio es que vos estés siempre cerca de cero. Es decir, vendiste algo y recibiste unos PAR, que inmediatamente salgas a comprar algo de lo que ofrecen los otros. No que acumules una cantidad determinada de esta moneda".

Sobre la MonedaPAR

Moneda PAR es un sistema de crédito mutuo para el intercambio de bienes, servicios y saberes basado en la tecnología Blockchain.

El Sistema PAR nació como una iniciativa coordinada por el Ing. Mario Cafiero, del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, Sebastián Valdecantos, por Eduardo Murúa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores, por Matías Romeo y un grupo técnico de desarrollo de criptomonedas y fue lanzado en Argentina en mayo de 2017.

El funcionamiento es sencillo. Los usuarios que se suman a Moneda Par reciben un crédito inicial de monedas, entendido como la posibilidad de “gastar lo que no tiene”, que se repaga a través de las ventas que el propio usuario realiza más tarde, aceptando Moneda Par como medio de pago.

Moneda Par solo se utiliza como medio de cambio. La unidad de cuenta sigue siendo el peso argentino, y la intención es no usarlo como depósito de valor.

En el universo Moneda Par, todos los usuarios son catalogados como “prosumidores”, en tanto el sistema funciona con actores que consumen lo que ofrecen otros y al mismo tiempo producen para satisfacer la necesidad de otros usuarios.

A nivel nacional, el sistema ya agrupa cientos de usuarios activos en más de diez Nodos ubicados en Capital Federal, La Plata, Luján, Moreno, Guernica, Santa Ana, Sierra de los Padres, Mendoza, Merlo (San Luis), Traslasierra (Córdoba) y Rosario.