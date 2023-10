César Luis Menotti calificó de "espanto" a un candidato, que le respondió

“Realmente nunca en mi vida encontré esta participación de personajes que nadie sabe de dónde viene ni quiénes son, y que hablan con una autoridad y con mala educación. El principio de los debates es ser educado: uno puede ser duro y contundente en las opiniones pero educado. Pero se parte desde el insulto, el desprecio y decir tonterías”, dijo el actual director de selecciones en la AFA con respecto al candidato de La Libertad Avanza.

#NoSeDesesperen - César Luis Menotti: "Milei es un espanto"

A su vez, se refirió a la realización de examen psicotécnicos a los candidatos: “Habría que hacerles un estudio psicológico a muchos de estos personajes”. Ante la pregunta sobre su opinión de Javier Milei, Menotti calificó: “Para mí es un espanto y una irrespetuosidad cultural a la política”.

En Radio 10, el ex entrenador reconoció que "esto me pone muy mal" y criticó que el candidato libertario "usa un tono guapito de no sé dónde". En ese marco, señaló que “el voto en blanco nunca sirvió para nada, ni en los peores momentos” y concluyó: “Este es el único mamarracho con el que tuve que convivir en la Argentina, que es mi casa y mi patria. Jamás he visto algo semejante en la política”.

Javier Milei contra Menotti y Riquelme

El candidato presidencial de La Libertad Avanza se hizo eco de la entrevista a César Luis Menotti y respondió a través de redes sociales: "Yo ya gané...!!! Bilardista hasta la médula como toda persona de bien... Muchas gracias rabanito...!!!", escribió en su cuenta de X. La expresión "rabanito" tiene que ver con una declaración del propio Carlos Bilardo, quien había expresado que "Menotti es un rabanito, rojo por fuera y blanco por dentro", en referencia a sus posicionamientos políticos.

Asimismo, este viernes el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, reveló un particular pedido de Javier Milei relacionado a las elecciones en Boca: "Javier me dijo 'necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca que perdí desde que Riquelme es presidente'".

En declaraciones a Radio Mitre, Macri reapareció tras una semana agitada en Juntos por el Cambio (JxC) y habló sobre el pedido del libertario: "Ahí también hubo otro punto de contacto porque Milei dice que también me votó en la época de Boca".