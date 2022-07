Cauto análisis de Uñac y Gattoni sobre los cambios nacionales

A la vez, señaló que “no sé internamente cómo se desarrolla esto, porque los gobernadores no estamos en el día a día. Sí marcamos territorio, porque gobernamos territorios que necesitan respuestas. Uno, más allá de la responsabilidad, tiene las mismas sensaciones que tienen todos los ciudadanos. Necesitamos respuestas y esperamos que este nuevo relanzamiento que tiene el Gobierno nacional dé esas respuestas”.

El gobernador se mostró cauto en sus declaraciones a poco de confirmarse el desembarco de Sergio Massa al frente de la unificación de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. Opinó que "lo tomé con la entereza de siempre, no olvidemos que llevamos casi 7 años gobernando y gobernamos en el período anterior con un gobierno opositor a nosotros y sin embargo supimos relacionarnos, nunca me vieron esgrimiendo críticas infundadas y tampoco reconociendo cosas que el ciudadano común entendía que no debía reconocer. Yo continúo en el mismo marco, soy parte de este gobierno pero obviamente el Gobierno ha tenido estos inconvenientes que ha tenido y esperemos que este relanzamiento sirva".

Aseguró que espera una mejora de la situación nacional, sin focalizar en la figura de Massa: "Esperemos que con la llegada de todos, porque son varios ministros, secretarios y subsecretarios los que aparentemente se van a cambiar", remarcó en rueda de prensa Uñac.

Respecto de Massa en particular, señaló que "Nosotros no ponemos nombres, dijimos que los resultados no estaban acompañando y que ese no era el análisis personal de un gobernador sino de toda la sociedad y obviamente necesitamos un camino". Y se mostró en desacuerdo con la idea de "superministro" respecto a la unificación de cargos determinada para el líder del Frente Renovador, poniendo como ejemplo la organización del gabinete local: "el Gobierno de San Juan tiene un grupo de ministros, no les pondría ni super, ni infra, ni nada (...) Entiendo que el Estado debe ser así, no compartimientos estancos pero con una función determinada.

Dijo que no pudo hablar con nadie de Nación dada la ajetreada jornada de ayer que lo tuvo presente en 8 actos, cuatro de ellos en la tarde. "A las 9 y media de la noche cuando me subí a la camioneta empecé a mirar todo lo que estaba pasando, me habían llamado un montón de personas y no pude responder. Empezaremos en la mañana de hoy, estoy recibiendo a gente del equipo del ministro Katopodis de Obras Públicas", aseguró.

Gattoni también opinó sobre Massa

El vicegobernador Roberto Gattoni, en diálogo con Radio Colón, también analizó los cambios nacionales de las últimas horas y el desembarco de Sergio Massa. "Creo que toda decisión gubernamental que tienda a armonizar a la conducción del gobierno por parte de la coalición gobernante, donde están expresados el presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa, que va camino a ser un ministro con intervención en varios sectores como es economía, producción y agricultura, si contribuye a que haya mayor gobernabilidad, mayor acuerdo y se traduzca en acciones concretas para mejorar la vida de la gente, bienvenida sea".

A la vez advirtió que "si a esta decisión que los mercados han tomado bien no se la nutre de las acciones para que Argentina deje de financiarse a través de la emisión monetaria, si no se toman medidas reales... Creo que a esto le falta las acciones necesarias para retomar el rumbo de estabilidad financiera. espero que esta expectativa que genera en los mercados las podamos plasmar en medidas concretas", dijo Gattoni en Radio Colón este viernes.

Concluyó, en línea con Uñac que "no es feliz decir 'superministro' porque el jefe de gabinete no sabes cómo juega".