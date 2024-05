Caso senador Olivera: renuncia al aumento en el Senado y no a la banca

El primero en tomar la palabra fue José Peluc, quien recordó la alianza con el partido de Javier Milei y lo que detonó el tratamiento sobre tablas. “Como partido consideramos que no podemos hablar de un incremento hasta que no podamos solucionar problemas de la sociedad. Es imposible hablar de salario cuando no hemos solucionado los problemas de la gente. Vamos a respetar lo que dice el Presidente Javier Milei, solucionar problemas de la gente y si lo solucionamos, ahí recién podemos hablar de salarios. Este tema lo damos por terminado acá”, dijo.

Y continuó: “Los Senadores tienen labor parlamentaria y siempre acuerdan por usos y costumbres lo que se da en las sesiones. En el caso de Olivera se acordó el tema salarial pero no estaba previsto el tratamiento sobre tablas. El Senador se manifiesta en contra. Como partido ADN nos dimos una discusión. El senador ha cumplido con sus funciones y las decisiones se toman en el conjunto. Yo, José Peluc puse a disposición de Nación junto al senador nuestra renuncia. Si hay dudas sobre nuestro accionar pueden disponer de lo nuestro. Eso se presentó desde el día cero. No hay papel escrito, siempre está esa renuncia, pero nosotros la firmamos en virtud de lo que ellos piensan. Nos dijeron que no teníamos por qué renunciar”.

Por su parte Olivera hizo mención a su rechazo tanto al tratamiento sobre tablas como al incremento de las dietas, e incluso señaló que hay registro de ello en la versión taquigráfica de la sesión. Además, recordó que forma parte de los senadores que renunciaron al aumento.

Al ser consultado sobre la polémica en torno a su persona, aseguró: “Todo es un aprendizaje y por ahí como dijo el diputado Peluc, en la agilidad del asunto uno acuerda una cosa y luego pasa lo que pasa. Es un aprendizaje y hay que tener más comunicación con los propios, con los miembros del partido. El aprendizaje es tener más comunicación con los propios para tomar decisiones conjuntas”.

Sobre la renuncia detalló: “Cuando asumimos como funcionarios, lo hacemos con la renuncia en la mano, porque entendemos que, si el frente entiende que el funcionario tiene que dar un paso al costado, por X motivo, estamos dispuestos a hacer ese sacrificio más allá de lo que se piense a nivel personal. En el partido me dijeron que no había ningún motivo para renunciar y hoy estamos 100% abocados a la Ley Bases. Me siento capacitado, estoy a gusto, pero dependo del partido y del frente”.

De esta manera, tanto Peluc como Olivera dejaron en claro que el senador nacional por San Juan seguirá en su banca, sin el aumento en las dietas.

Mirá el video: