Carlos Munisaga, a fondo: "Que gane el PJ en 2025 y 2027 depende de los intendentes"

-Tras asumir en octubre como presidente de la Junta del PJ de Rawson, encabezó el fin de semana pasado un acto junto a militantes en un Encuentro de Formación Política que se hizo en el camping de ATSA. ¿Eso fue como un lanzamiento de campaña?

-No... yo me hago cargo de la Junta Departamental los últimos días de octubre, asumo como presidente de la Junta Departamental del Peronismo en Rawson, y a partir de ahí empezamos a trabajar, la activamos, porque hay que activar el trabajo político, conducir a todo el peronismo en el departamento, amalgamarlo con la gestión municipal, generar esa unificación de trabajo. Y a partir de ahí hemos tenido reuniones de Junta, y hemos empezado con un proceso de formación también, desde la idea, desde lo que significa y lo que implica el peronismo, de lo que se ha hecho y los desafíos que tenemos para seguir gobernando con un sentido claro de construir bienestar general y hacer justicia social, con promoción del empleo, el crecimiento, que es la base de nuestro programa de gobierno. Entonces, todo eso que es la base de nuestro programa de gobierno, hay que preparar cuadros. Es más que un encuentro de formación, de preparación de cuadros y de proyección a los desafíos que teníamos el año pasado.

-¿Puede decir, con una mano en el corazón, que está unido el PJ de Rawson, que fue bastión del giojismo y donde se daban las disputas más tremendas?

-Sí, lo digo desde el liderazgo, que conduce y que genere esa adhesión y esa cohesión que implica hablar de unidad. Eso es lo que estamos haciendo.

-¿Pero no hay sectores que lo miran a usted con recelo en Rawson?

-No, todo lo que es peronismo está trabajando en conjunto.

-¿Y el PJ provincial realmente cree que está unido?

-Sí, yo lo veo en un trabajo y un esfuerzo. Por supuesto que la unidad se construye día a día, pero yo te diría que se ha logrado un gran avance y hay una generosidad por parte de todos los actores, dirigentes, de construir diariamente esa unidad y abonarla todos los días. Y hoy la veo sólida.

-¿Cuál crees que va a ser el desafío de los intendentes peronistas para el año que viene?

-El primer desafío es demostrar que cada intendente gobierna bien y está respondiendo a su comunidad en tiempos tremendamente difíciles y complicados, de falta de recursos, en donde ahí se demuestra verdaderamente el saber hacer. Saber hacer con pocos recursos, con la dificultad de tener un gobierno provincial y un gobierno nacional de otro color político, y con la dificultad social que hoy atraviesa el país. Es el gran desafío que tenemos porque eso construye confianza. Y a partir de eso, consolidar un proceso político que permita ganar cada uno en los territorios.

-¿Depende de los intendentes que recobre protagonismo el PJ?

- Sí, totalmente. Eso te lo defino que sí, con contundencia. Depende de los intendentes.

-¿Lo del año que viene y lo del 27?

-Lo del año que viene y lo del 27 porque tenemos la responsabilidad de gobernar bien y demostrar que sabemos gobernar. Ahí se demuestra capacidad de dirección, capacidad dirigencial, de administración, de organización, de utilización de los recursos, de conducción en la comunidad. Eso implica gobernar y, por supuesto, hacerlo bien es demostrar que las cosas se pueden hacer aún en tiempos difíciles. Y eso genera que la comunidad también adhiera, acepte, acompañe, confíe y, por supuesto, ratifique con el voto.

-¿Cuándo debe arrancar la campaña para las legislativas?

-Hay que ver los calendarios electorales, las definiciones de candidatos. Pero eso es una cuestión secundaria. La confianza y los procesos políticos se construyen día a día. Si hay algo que hemos hecho en este año en la gestión que estamos cumpliendo es laburar con una intensidad enorme, poniendo mucha imaginación y creatividad para utilizar de la mejor manera los pocos recursos que tenemos. Hemos hecho una barbaridad.

-¿El PJ se puede encolumnar todo tras una figura como Fabián Gramajo o como Cristian Andino para una candidatura del Congreso?

-Depende de los procesos de selección de los candidatos que tengamos. Por supuesto que sí se puede encolumnar. Si hay PASO, poner a nuestros mejores competidores de la escudería, como en la Fórmula 1 tratando de ganar la carrera.

-¿Cuál califica mejor hoy, Gramajo o Andino?

-Son procesos, digamos. Los procesos de selección se van a ir definiendo. Los dos son excelentes candidatos. Como también está José Luis Gioja, con toda su historia, con toda su impronta, con toda su experiencia, con toda su anidad.

-¿Le gustaría ver a Gioja volviendo al Congreso?

-Por supuesto que sí, porque eso significa que en el peronismo gana la elección. Y eso es lo que quiero. El objetivo final es que el peronismo gane la elección, anclado en el laburo y en el trabajo territorial y de gestión y de gobierno de los diputados.

-¿En las legislativas de 2025 va a repercutir la buena gestión dentro de la provincia o se va a nacionalizar todo?

-Creo que un vector preponderante es Milei sí, Milei no. Pero tiene un montón de otros vectores en la definición del voto. Y eso hay que trabajarlo y sobre todo la construcción de confianza. Y la construcción de confianza se construye también en el territorio, en la vinculación, en la relación, en el estar presente, en el hacer, en el demostrar capacidad y, a partir de eso, la aceptación del ciudadano.

-Hace poquito se sacó una foto con Axel Kicillof, ¿qué mensaje político quiso dar con la imagen?

-No, no hay ningún mensaje sino que es un gran referente nuestro del peronismo, que en tiempos difíciles está gobernando bien la Provincia de Buenos Aires, que lo hace con transparencia, con mucho trabajo y con mucha dedicación. Y por lo tanto es un referente del peronismo joven que tenemos que cuidar. Me encontré en Buenos Aires con él y me saqué esa foto porque es importante para nosotros. Su trabajo, lo que está haciendo y su presencia, su existencia dentro del peronismo hoy y de la Argentina de hoy.

-¿Y entre Kicillof, Cristina y Massa hoy quién le parece que está más fuerte para liderar un proyecto en 2027?

- Y las renovaciones generan esperanzas. Yo sueño en esa renovación generacional que expresa Kicillof como otros.

image.png

Yo sueño en esa renovación generacional que expresa Kicillof, como otros. Yo sueño en esa renovación generacional que expresa Kicillof, como otros.

-¿Entonces le gustaría que fuera candidato a presidente Kicillof?

-No, a ver, que sea lo que se defina y por los procedimientos que se definen que sea mejor. Pero tenemos también otros referentes del peronismo que tienen mucho para demostrar porque han hecho bien las cosas, porque están gobernando en tiempos difíciles, porque tienen esa energía que da una edad y una preparación terminada. Y también sirve la experiencia de quienes les ha tocado gobernar en su momento como Cristina, como Massa, sirve con los problemas de la Argentina. Son problemas muy complejos, profundos, para no cometer los mismos errores y para encontrar una salida de crecimiento hay que aprovecharlo y hay que tenerlo. Entonces lo que sueño es unidad, todos trabajando en conjunto y aportando para que el mejor representante y el mejor candidato a presidente pueda ganar en el 2027.

- ¿Usted adhiere en decir que Cristina es la única que hoy puede sacar el PJ adelante?

-Cristina tiene que estar. De hecho, en el momento que hoy se encuentra en partido y por las responsabilidades de gestión que tienen otros líderes y dirigentes del justicialismo, como es gobernar y todo el tiempo que consume gobernar y dedicarle a llevar a un territorio y a una comunidad a un destino de progreso, gobernar la provincia que sea, gobernar un municipio que sea, Cristina está con esa libertad funcional, política y de representación. Y por toda su trayectoria que ha sido elegida como la presidenta del partido. Por lo tanto, tiene que estar. Pero elijamos al mejor representante que incluya un montón de cualidades y condiciones que las hay dentro del peronismo y que le ofrezcamos ese programa de gobierno.

Cristina está con esa libertad funcional, política y de representación. Y por toda su trayectoria que ha sido elegida como la presidenta del partido. Por lo tanto, tiene que estar. Pero elijamos al mejor representante. Cristina está con esa libertad funcional, política y de representación. Y por toda su trayectoria que ha sido elegida como la presidenta del partido. Por lo tanto, tiene que estar. Pero elijamos al mejor representante.

-¿Cómo se imagina la batalla electoral en el año que viene? ¿Con un Milei más potenciado o más decaído en imagen pública?

-Hoy la preponderancia del presidente en la imagen pública o en la opinión pública es relevante, con lo cual va a llegar con fuerza y con potencia. Pero bueno, de eso se trata la democracia y presentar una alternativa que demuestre que la Argentina puede tener un rumbo mejor, un rumbo que incluya a todos, un rumbo de crecimiento, un rumbo que supere los procesos o la exclusión, la marginalidad que muchos argentinos atravesamos y tenemos que soportar de hermanos, de compatriotas que no la están pasando bien. Y que generemos prosperidad compartida para todos. Por ahí el gobierno de Milei va a llegar con esa dificultad, de que el bienestar que acusa o que proclama no va a llegar para todos. Al contrario, va a llegar para unos pocos.

-¿Por qué cree que a esta altura, que va a cumplir un año de asunción, la gente lo sigue apoyando a Milei?

- Sí, es así, pero hay mucho que no. Hoy, vuelvo a decir, es preponderante, hay un núcleo duro que lo apoya, que tiene esperanza en el plan que está ejecutando, en el gobierno y en sus directivos para sacar a la Argentina adelante, pero hay muchos que no, y la Argentina hay que gobernarla para todos.

-Ahí es donde el PJ se mete para la campaña...

-Por supuesto, y hay cuestiones que se pueden alcanzar en este periodo y que deben quedar impregnadas del sentido común de la acción política en el futuro. Que los intendentes lo sabemos hacer muy bien, porque los intendentes no tenemos ni posibilidad de imprimir billetes, ni tenemos un banco al cual recurrir. Entonces hay que gobernar sin déficit, con la mayor efectividad y eficiencia posible. Ahora, ¿el déficit es la madre de todos los problemas? Creo que no. Y ahí creo que está la diferencia con Milei, que plantea que la madre de todos los problemas es el déficit fiscal. Y la Argentina tiene problemas mucho más profundos que el déficit fiscal. Que ahí es donde yo estoy viendo que Milei gobierna para ciertos sectores, pero la mayoría de la Argentina de ese proceso va quedando afuera.

-Usted habla de pocos recursos, ¿se siente acompañado por Marcelo Orrego? ¿cree que el gobernador escucha a los intendentes?

-Hemos tenido una sola reunión. Yo no me he reunido nunca personalmente con él. He podido intercambiar palabras cuando ha venido al departamento, alguna inauguración de obra, algún acto que se lo ha invitado desde aquí del municipio, pero no fluye un esquema de diálogo entre el gobernador y los intendentes desde los marcos de formalidad.

-¿Y por qué cree que no pasa eso, esa sinergia?

-Y bueno, tiene que venir la convocatoria desde el gobernador, porque nosotros estamos ayudándolo también a gobernar. Cuando el intendente gobierna bien, se resuelve un montón de problemas que al gobernador no le llegan. Entonces eso lo tiene que valorar el gobernador. Muchísimo lo tiene que valorar. Porque le estamos dando gobernabilidad. Y deberían al menos construirse esos canales de diálogo formal y de diálogo político-democrático. Yo hablo y he hablado con el gobernador, pero no desde la formalidad, desde abordar acciones en conjunto, acordar sabiendo que es en conjunto que estamos gobernando la provincia. Porque un intendente que resuelve problemas, que gobierna bien, le evita que el problema le llegue a él. Y es lo que estamos haciendo todos los intendentes, poniéndonos los pantalones largos y gobernando y haciéndonos cargo de la situación crítica que se vive hoy. Deberíamos tener esos canales más aceitados.

image.png

Cuando el intendente gobierna bien, se resuelven

un montón de problemas que al gobernador no le llegan. Entonces eso lo tiene que valorar el gobernador.

-¿Y usted piensa que esa carencia es estrategia de Orrego o es por su personalidad?

-No sé, pero el reclamo es que deberíamos tener esos canales formales de diálogo, de charla, de resolución de problemas más aceitados. Por supuesto que ha sido un año también de mucho trabajo para él, en tiempos difíciles de gobernar, de su experiencia inicial como gobernador y que también le debe haber consumido tiempo esa situación. Esperemos que encontremos en el próximo tiempo esa posibilidad de encontrarnos más.

-¿Le gusta o no la gestión de Orrego?

-No lo califico, sino digo estamos en esta juntos, gobernando en tiempos difíciles. Después la sociedad será la que calificará.

-¿Siente que los puso en un aprieto con el pago del bono navideño a usted y los demás intendentes?

-No. Primero tenía que resolver los problemas y las demandas de los empleados provinciales, de los empleados públicos y nosotros tenemos que resolver las demandas de los empleados públicos y municipales. Hace lo que tiene que hacer.

-Usted le pidió plata al gobernador para poder dar una mejora salarial en Rawson, ¿le respondieron?

-Lo hablé con él, lo hablé en un acto con él, se lo dije, después lo charlamos públicamente, digamos, y me contestó que primero tenía que resolver lo de él. Y tiene razón. Lo vamos a dar porque siempre lo hemos dado, porque estamos respondiéndole también a nuestra planta de personal.

-¿Qué sistema le parece interesante para reemplazar a la ley de lemas en 2027?

-Son principios los que hay que respetar. Principios de la participación, principios de fortalecimiento de los partidos. Los partidos son necesarios porque forman, el partido forma. Lo estoy haciendo yo aquí en Rawson, el partido prepara personas para gobernar. Entonces, son necesarios. Entonces, principios que fortalezcan la participación, que fortalezcan al partido para que de esa manera se fortalece la democracia. Hay que ver.

-Entre las PASO abiertas o internas cerradas partidarias, ¿qué le gusta más?

-Y es que los sistemas electorales hay que analizarlos en su contexto y en la situación que se encuentran pensando también hacia el futuro.

-¿Los lemas le gustan?

-Yo gané con lema. ¿Por qué me opondría a los lemas si yo gané con lemas? Pero bueno, también uno escucha, ¿no? Y también hay que ver cuál es el contexto nacional porque no hay que tener sistemas muy distintos.

¿Por qué me opondría a los lemas si yo gané con lemas? Pero bueno, también uno escucha... ¿Por qué me opondría a los lemas si yo gané con lemas? Pero bueno, también uno escucha...

-¿O sea que también le parece bien que se quede el SIPAD de los lemas?

-Se puede aggiornar todo, ¿no? Se puede. Y lo importante es que haya consensos, que haya acuerdos, que haya discusión, debate y pensar también con vocación de continuidad. Que no sirve estar cambiando los sistemas electorales cada año.

-¿Quiere ser candidato a gobernador en 2027?

-No, hoy no estoy cumpliendo con el mandato. Lo único que pienso y me desvive es ser el mejor intendente para el pueblo de Rawson.

-Y a un año de elección, ¿ha cumplido el 100% de los objetivos para este año?

-Hemos hecho muchísimo. Y en tiempos difíciles, en tiempos delicados, hacer es un valor. Y vamos a seguir haciendo…

-¿Y qué nota se pone como intendente?

-Yo soy muy exigente conmigo mismo. A mí me gusta más que entrar en la subjetividad, el dato objetivo. Y el dato objetivo me lo da la calle. Y hay buena aceptación del gobierno. Tampoco me conformo con eso, sino que me autoexijo para seguir creciendo. No es solo tener una varita mágica para hacer, sino es que poner mucho sacrificio y capacidad para que las cosas se hagan. Si no, cualquiera podría venir con voluntarismo y dependería de querer hacer o no, pero hay limitaciones. Y ahí hemos demostrado capacidad.

-¿Y si sale lo de la candidatura a gobernador, sale?

-Es que me desvivo en el presente. Yo me enfoco en lo que estoy viviendo, en lo que me está pasando, en el lugar en donde me han puesto, en responder allí y responder bien. Y a partir de ahí, cuando uno cumple, pueden venir otras responsabilidades…