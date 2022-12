Carlos Maslatón, el enemigo íntimo de Javier Milei, rompió dos récords increíbles en Qatar

Además, según el mismo confirmó, “Habiendo completado hoy 32 partidos vistos en estadios en este Mundial de Qatar 2022, supero el máximo histórico anterior desde el Mundial de 1930 hasta el de 2018, perteneciente a Thulani Ngcobo de 31 partidos en Sudáfrica 2010. Prueba disponible para certificación”.

Además, advirtió: "Anticipo también que veré en este Qatar 2022 un total de 42 partidos”.

Y aclaró: “Ver no significa llegar a una cancha y sacarse una foto, o sea no es un toco y me voy con un laissez passer de acomodado, sino mirarlo en butaca de tribuna en su totalidad o en un 80% al menos".

Maslatón se convirtió en un verdadero fenómeno en redes sociales, comentando permanentemente en redes cuestiones que iban desde lo futbolístico, hasta críticas a la organización del mundial.