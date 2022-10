Carlos Lorenzo contó en Off the record los entretelones de las charlas con Uñac y Baistrocchi

El jueves pasado, en la tercera entrega de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- participó el asesor letrado del Gobierno provincial, Carlos Lorenzo, quien también aspira a la intendencia de Capital por el Partido Justicialista. El funcionario contó los entretelones de las charlas con Sergio Uñac y Emilio Baistrocchi previo a su lanzamiento. También comentó cómo se hizo peronista.

Acto seguido, destacó su rol militante. "En la provincia hubo asesores letrados que no siempre fueron políticos y técnicos como en mi caso. Empecé a militar un poquito antes de recibirme en los 90 y a partir de ahí me fui fogueando. Mucho tiempo estuve dedicado sólo a la profesión y por esas cuestiones que uno va a aprendiendo de todo un poco, siempre he sido bastante inquieto, siempre he tenido la posibilidad de capacitarme", expresó.

Off the record : Programa 3

Un ejemplo de eso es que "junto con Alberto Hensel, fuimos los primeros diplomados en gestión pública recibidos en la Universidad de Córdoba. Me capacité en España y en Estados Unidos. Todo lo que estudié en la vida le he dado utilidad". Buenas parte de sus estudios los puso a disposición para la compra de vacunas contra el coronavirus en la primera ola de la pandemia. Estuvo en "cuestiones álgidas como la compra de vacunas. Armamos un lindo equipo. En algún momento tuve que bajar el código civil alemán traducirlo por Google y me tuve que poner a leer las partes de la contratación civil".

Lorenzo está también vinculado al sindicalismo. "Hace unos 30 años que soy abogado de UPCN y hace 20 en el SEC. Además, en 1995 fui abogado del interventor del partido Justicialista y a partir de ahí hice un estudio avanzado del derecho electoral", manifestó.

Finalmente, contó cómo fueron las reuniones con Uñac y Baistrocchi en las que confirmó sus ganas de ser intendente de la Ciudad de San Juan. "Antes de empezar a hacer algo en Capital, lo hablé con el gobernador. Lo tomó bien, es una persona muy democrática. Sé que ocupo un lugar de extrema confianza, pero creo que entendió que tenía ganas de jugar en la Capital. Sabe de la importancia en el esquema institucional, pero priorizó mi voluntad. Lo valoro mucho", confesó.

Lo mismo hizo con el actual jefe comunal de Capital. "Con Emilio somos amigos, conocidos de haber compartido un montón de cosas. Le dije que nos juntáramos a tomar un café. Por lo menos él se enteraba por mi boca de manera frontal y directa. Nos juntamos en una estación de servicio. Me dijo que lo veía bien, que era propio de la democracia", contó Lorenzo, que milita en el peronismo porque "cuando vine a San Juan había sido destituido un gobernador -Jorge Escobar- y me sentí muy identificado con su restitución porque había sido elegido por el pueblo. Fue una cuestión que tuvo mucha trascendencia social y una movida interesante. Ahí empecé a militar en el justicialismo. Me junté con amigos que frecuentaban el Frente de la Esperanza".