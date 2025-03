Capital y un 2025 con importantes reformas: pavimentación, dos grandes plazas a "nuevo" y reajuste presupuestario

“También en eficiencia”, dijo, y continuó: “Porque en tiempos difíciles para todos los argentinos cumplir a lo que nos comprometimos y a la demanda nos lleva a hacer un orden de prioridades y eficiencia de los fondos”.

Y finalizó: “Como tercer eje, por supuesto, tener en cuenta que la misión y la visión de esta gestión que es una gestión de cercanía, de escucha. Así fue el año que paso y así será este año”.

Una vez dentro del concejo, tras el izamiento de bandera y las palabras de bienvenida, Laciar inició con su discurso.

“Para este 2025 se prevé una reducción de ingresos por coparticipación de 1.800 millones de pesos. Esta realidad nos obligó a realizar modificación de partidas presupuestarias y establecer un sistema de prioridades distinto al que teníamos pensando, a los fines de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos del vecino”, dijo. Por otro lado, destacó que hay una baja en la recaudación municipal.

Algunos de los puntos destacados del mensaje fueron:

Comercio

Puso en valor el proyecto de ordenanza que ingresó a finales del año pasado con un nuevo sistema de habilitaciones comerciales, mientras que este año ingresará el proyecto de ordenanza que dispone el blanqueo de inscripciones y habilitaciones, para tener un orden en el sistema. “Cumpliendo con la promesa de ordenar el sistema tributario municipal, logramos en conjunto con los Concejales sancionar la ordenanza tributaria anual que, para el presente año eliminó 10 tasas municipales, 12 códigos comerciales que no pagan más tasas municipales y se reorganizaron los códigos y rubros comerciales”.

Empleo

“Para este año hemos direccionado nuestros cursos enfocados a una mayor capacitación en áreas productivas y servicios que estén vinculados a la demanda laboral de la actividad minera, en quien confiamos y apoyamos como pilar de crecimiento”, anunció, adelantando el inicio de cursos de topografía, soldadura, electricidad, construcción en seco y sanitarista en la sede de la UOCRA.

Así, comenzó a detallar los distintos cursos de formación que se eran dictando apuntando a diversos oficios a los que podrán acceder a los capitalinos que buscan insertarse en el mundo laboral.

Infraestructura

Sin duda los grandes anuncios estuvieron enfocados en algo que ya había adelantado la jefa departamental durante la conferencia de prensa, y es la remodelación a cero de dos plazas importantes del departamento, como son las conocidas “Plaza Desamparados”, que en realidad se llama Plaza Salvador María del Carril, y la Plaza Gertrudis Funes, en la zona del centro.

“Es una plaza que rinde homenaje a una mujer sanjuanina que pudo poner en pie el primer hospital para mujeres. Haremos una transformación total de ambas plazas, porque requirieren movimiento de suelos”, había adelantado Laciar en conferencia.

Durante el discurso brindó más precisiones en torno a las obras que se viene para este año en el departamento. “Estamos próximos a disfrutar junto a los vecinos de las obras de remodelación de la Plaza Italia en el Barrio Residencial y Plaza del Barrio Los Álamos”, dijo. Además, señaló el inicio de nuevas plazas y paseos en el Barrio UVT de Trinidad y en el Barrio Frondizi de Concepción.

Sobre las obras de pavimentación, donde sin duda los trabajos de mayor envergadura se llevarán a cabo en la Av. Libertador, Laciar señaló que se continuará con la repavimentación de las arterias contenidas en el “Plan 50 cuadras”, con la repavimentación de 87.455 metros cuadrados.

Le dedicó un párrafo aparte al Teatro Municipal. Sobre el mismo, dijo: “El llamado Teatro Municipal, cuyo local nunca fue del municipio y merece un párrafo aparte. Reitero, el teatro es alquilado desde hace décadas y ahora hay que otorgarle una fuerte inversión para que el mismo esté habilitado según las exigencias y normas de seguridad. Hemos prorrogado el contrato de alquiler mientras avanzando en estas intervenciones.

Tras realizar un repaso por los logros obtenidos durante el 2024 y lo que se reforzará este año, concluyó: “Este mensaje lo he realizado dando cuenta del anterior. Evité discursos políticos y de promesas vacías. Quise poner a consideración todos y cada uno de los ´puntos sobre los que me referí el año anterior para que puedan comprar y cotejar el cumplimiento de lo prometido. Asumiendo la responsabilidad de lo que me comprometo por el presiente”.

Estuvieron presentes el vicegobernador Fabián Martín; el secretario general de la gobernación, Emilio Achem; el jefe de asesores Rodolfo Colombo; los ministros de Gobierno y Producción, Laura Palma y Gustavo Fernández; los diputados provinciales Juan Cruz Córdoba y Alejandra Lorenzo; los intendentes de Santa Lucía, Juan José Chica, y de Chimbas, Daniela Rodríguez; entre otros funcionarios provinciales y del departamento. Desde la Corte de Justicia no hubo nadie presente.