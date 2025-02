Cannabis medicinal: por la incertidumbre nacional, una empresa deja de invertir en San Juan

Tras el anuncio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que anticipó que el Gobierno dará de baja las inscripciones al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) bajo la suposición de que hay "desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal", se abrió un interrogante sobre qué impacto tendrá en San Juan esta medida. En la provincia funciona Canme que es la empresa estatal que busca desde el 2019 desarrollar esta nueva industria. El presidente de esta sociedad del Estado, Gonzalo Campos, aseguró este lunes que la resolución nacional no tiene impacto en el funcionamiento de la entidad local porque rige la legislación provincial. No obstante, dio cuenta que ante la incertidumbre -por los permisos nacionales que no llegan- uno de los inversores del proyecto Canme está en retirada.

"No ha sido buena la comunicación y ha dejado algunas dudas. A lo que se refiere Patricia Bullrich es al inminente vencimiento del plazo de regularización de la ONG en el Reprocann. Hasta el 20 de febrero, inclusive, las organizaciones que se dedican a este tema, en base a la resolución 3131 del 2024, que deja instrucciones precisas me refiero, hace necesario que justamente las ONGs que ya estén inscritas o las que vayan a inscribirse y las que no estén, deben adecuarse a esta resolución que es emanada por el Ministerio de Salud. Esa normativa impone una serie de requisitos sobre justamente el objeto social de las organizaciones, los antecedentes, los directivos, la presentación de listados de usuarios, las certificaciones anuales, y además establece plazos sumamente estrictos para la entrega de esa documentación clave, justamente para el servicio de cultivadores y para los domicilios al respecto del cultivo. Por supuesto, esto lógicamente genera una expectativa y una incertidumbre en aquellos que deben tener una continuidad en ese programa. Pero básicamente, a veces pagan justos por pecadores", explicó el funcionario, en diálogo con Radio Colón.

Sobre la situación de Canme dijo "quiero dejar en claro que acá nosotros tenemos una ley provincial, tenemos una organización distinta con finalidades básicamente del tema medicinal, y la entrega del aceite cuando sea posible, a nivel de comercialización se refiere, no nos genera ninguna problemática esta situación. Sí la genera para aquellos que están vinculados a ese programa". image.png El funcionario dijo que la resolución nacional sí alcanza a las ONG's vinculadas al cannabis medicinal en San Juan pero no a Canme. "¿Por qué esto de asegurar el objeto social? Para evitar las distorsiones. Justamente para que el objeto de la ONG esté vinculado al programa nacional de estudio de investigación del uso medicinal del cannabis. No tener antecedentes penales, es una cuestión lógica, porque no tienen que tener delitos relacionados fundamentalmente con la droga, y básicamente también con el uso indebido del cannabis, que no sea con fines medicinales sino con fines recreativos. El portal pone un listado de usuarios, por ejemplo, tiene que tener un nombre, los datos del usuario, la declaración jurada, firmada por cada uno de ellos para que la autoricen y la vinculación de la ONG con los usuarios, que es una cuestión lógica". Analizó que "pagan justos por pecadores porque el Reprocann fue iniciado con las mejores intenciones, pero a veces desde la política o desde los intereses personales de personas físicas o jurídicas, se asocian con un objetivo delictivo o con otro tipo de objetivo, que lógicamente termina impactando en las necesidades de los pacientes que no tienen recursos y que necesitan los aceites para mejorar su calidad de vida". Un inversor menos El desarrollo del cannabis medicinal viene con problemas en todo el país que se agudizaron con la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Al punto que las empresas que confiaron en el negocio asociadas a Canme se encontraron con un parate en los permisos necesarios para producir los cultivos para el aceite medicinal. En este marco, Campos reconoció que "hay una de las empresas que ha desinvertido, que aparentemente está en retirada". Campos se reservó el nombre de la empresa que decidió desinvertir en San Juan. A la par, destacó que están trabajando en certificar normas clave y que "hemos invitado a los inversores para que se unan a esta iniciativa. Porque ellos tienen la expectativa de no solamente generar el aceite, sino también de poder el día de mañana exportar flores. Para poder realizar eso, y también para poder realizar todas las actividades relacionadas con la fabricación de aceite, tienen que certificarnos más la calidad. Son las buenas prácticas agrícolas, de cosecha y también de recolección, que es lo que se utiliza en la norma GACP". Argumentó el funcionario orreguista sobre la situación de la empresa que se retira que "la situación de cuatro años anteriores, con incertidumbre, uno puede aprender. De todas maneras, cada uno de los inversores sabe que están dentro del programa de investigación, referido a la 27.350. Y ese programa de investigación dura cinco años si mal no recuerdo. Algunas de las empresas terminarían su periodo de investigación en el 2026, el año que viene. Pero aguantar un capital, por supuesto, no es tarea fácil, pero ellos conocían fehacientemente que esta industria era una industria incipiente, que requiere de mucha inversión y que a la postre iban a tener que pagar, lo sabían desde el principio. Por ahí las iniciativas que tuvieron no han sido plasmadas en la realidad que ellos querían encontrar en un término próximo. Pero son cosas que suceden". No obstante, Campos aseguró que "ya hay una empresa, que no es de este país, que ha tomado ya algunos contactos informales al respecto de inversiones futuras, pero que está esperando las certezas". ¿Cuando sale el aceite de cannabis a las farmacias? En Canme están produciendo las primeras tandas de aceite medicinal de cannabis. El primer lote se lanzó en febrero del año pasado, llamado CBD 10 y elaborado íntegramente en San Juan, que se entregó a pacientes de centros de salud pública. La materia prima fue cultivada en el predio de CanMe ubicado en Campogrande del Acequión, Sarmiento. La elaboración del aceite estuvo a cargo del equipo técnico del Laboratorio de Producción de Cannabis Medicinal que se sitúa en las dependencias del Hospital Dra. Julieta Lanteri. image.png Campos dijo que "estamos a la expectativa de que hemos presentado una iniciativa para que el Ministerio de Salud otorgue una resolución para poder distribuirla en el comercio doméstico, en las farmacias". No hay fechas concretas. "Por supuesto, eso es un trámite administrativo, pero ya ha sido presentado, así que está hoy en día en división farmacia, con el objeto de ser analizado exhaustivamente. Ya tenemos inscrito el medicamento dentro del Ministerio de Salud Pública, ya vienen siendo distribuidos los distintos centros asistenciales para los pacientes que así lo requieran, fundamentalmente para la epilepsia refractaria. Y, bueno, esta resolución la puede tener el Ministro, avanzará en los tiempos convenientes y, bueno, estará con la disposición de las farmacias dentro del mercado doméstico", agregó.

Temas San Juan