Bullrich empoderada: "Que Larreta no me mande más sus...

Larreta, el otro presidenciable del espacio (si no se representa Macri, la candidatura se definirá entre él y Bullrich), había sufrido la furia de la ex ministra de Seguridad días atrás por interpósita persona, cuando ésta le dijo a Felipe Miguel, el jefe de Gabinete porteño: “No me cruces más en la televisión porque te voy a romper la cara. Conmigo no se jode, te aviso”.