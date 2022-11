Patricia Bullrich a un funcionario de Larreta: "Te voy a romper la cara"

Si alguien pensaba que la interna del Frente de todos era el espectáculo más bochornoso al que se podía asistir en la política argentina, es porque aún no accedió a este video que protagoniza Patricia Bullrich y el atónito jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel.

En la presentación de libro de Mauricio Macri, “Para qué”, que se realizó en la Sociedad Rural, y en el que desde le estrado Macri repetía “que lindo verlos a todos juntos y unidos”, la ex ministra de Seguridad arremetió contra le estrecho colaborador de Horacio Rodríguez Larreta y le disparó: “No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode”.