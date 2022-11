Bullrich le puso peros a la candidatura sanjuanina de Orrego, ¿Qué dijo?

Se trata de Patricia Bullrich, presidenta del PRO Nacional , quien hizo mención a la figura del santaluceño como potencial candidato a Gobernador por el Frente Juntos por el Cambio para el 2023. “Él tiene su partido y hay que respetarlo, el cual tiene muchos años de existencia, pero lo tomamos como una persona que ha trabajado y ha construido en conjunto con nosotros. Cada vez que voy a San Juan estoy a su lado. No quiero decir que es como propio porque no quiero que aparezca como que nos lo adueñamos. Es un dirigente que comparte plenamente nuestro proyecto", dijo en una entrevista a Diario de Cuyo.

No hay que olvidar que, si bien Orrego forma parte del Frente JxC, es uno de los principales referentes del Partido Producción y Trabajo, que preside su compañera Susana Laciar y fue fundado en el 2005 por el histórico dirigente político y actual senador nacional por San Juan, Roberto Basualdo. Sobre ello hacía mención Bullrich al señalar que el diputado “no es propio”.

A prima fácil pareciera que Orrego cuenta con todo el apoyo del Pro Nacional, que tendría su escurrimiento en el partido local, pero Bullrich fue más allá al señalar “hay mucha confianza en Marcelo Orrego, pero hay que ver la mejor estrategia”, esto último haciendo referencia a la Ley de Lemas (SIPAD), el nuevo sistema electoral que reemplaza a las PASO en la provincia. “Hay que pensar muy bien cuál es la estrategia”, puntualizó, para remarcar luego que “es muy importante entender que las decisiones se toman en el lugar”.

Por otro lado, señaló “quiero ser respetuosa del federalismo y las decisiones que se toman en el territorio. Serán ellos (JxC San Juan) quienes tomen esa decisión y cuántos lemas habrá”.

image.png Patricia Bullrich junto a Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Enzo Cornejo durante su última visita a San Juan

Patricia Bullrich fue una de las dirigentes nacionales del PRO que llegó a la provincia durante los últimos meses, pero no la única. Quien también visitó las tierras sanjuaninas fue Horacio Rodríguez Larreta, compañero de partido y quien expresamente ha manifestado sus intenciones de jugar la presidencia. Si bien Marcelo Orrego no ha manifestado expresamente su apoyo por alguno de los dos, no es desconocido que es más proclive al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.