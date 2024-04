Bruno Olivera, bajo el reproche libertario que huele a pedido de renuncia

A viva voz, la semana pasada, el diputado nacional José Peluc, también alfil de ADN, repudió el aumento salarial y lo calificó como "inmoral". Adelantó que la movida de su par no pasaría desapercibida y que es de esperar una reprimenda. En lo que hay cautela es qué tipo de sanción interna podría correr contra el joven.

En caliente, apenas se dio el aumento, Peluc aseguró que Olivera "recibió llamados de todo el partido y del frente y es una situación que la tendrá que explicar". Además, en lo personal, expresó que lo que hizo el senador "A nosotros con (el líder de ADN Martín) Turcumán nos costó muchísimo construir todo esto", y que "un error como este va en contra de lo que hoy necesita la sociedad. Para mí en lo personal es gravísimo".

Olivera no contestó la consulta de Tiempo de San Juan pero habría encarado explicaciones con los suyos. Les dijo que al ser vicepresidente del bloque de La Libertad Avanza había firmado el proyecto, con el fin de que se debatiera en el recinto. No obstante, los libertarios consignaron que no hubo ni siquiera un comentario previo que adelantara esta acción y quedaron todos bajo la lupa. Error de inexperto o no, el senador será sometido en una suerte de banquillo de acusado en la reunión de este viernes, convocada por Peluc.

El fantasma de la renuncia es algo que surgió de las propias filas de LLA en San Juan pero nadie puede echar al joven empresario de su banca. Solo si él presenta su dimisión sería efectiva. En ese caso, dejaría su lugar en el Senado al ex diputado provincial y dirigente de Iglesia de ADN, Enrique Montaño, que es el hombre que sigue en la lista, ya que se supone que debe respetarse la paridad de género. Sí puede haber una reprimenda partidaria que puede terminar en retirarle el carnet de afiliado de ADN a Olivera. Los alcances de la molestia libertaria saldrán a la luz pronto.