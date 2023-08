Quién es Bruno Olivera, el contador fitness y mileista sanjuanino que dio el batacazo en la provincia

Olivera tiene 36 años y fue el precandidato más joven para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 13 de agosto. Fue la primera vez que metió los pies en el barro electoral. "Se buscaba eso: un perfil joven, que venga de la actividad privada, que tuviera conocimientos técnicos y que no haya tenido participación en una lista antes", había dicho al programa "Off the Record" el muchacho, quien es el contador histórico del partido Acción para una Democracia Nueva (Adn) de Martín Turcumán.

"Soy contador, tengo un estudio contable y dos gimnasios", afirmaba Olviera, cuya participación en la lista fue acordada con los equipos de Milei en Buenos Aires. ¿Por qué el economista y no otro político? "Es una propuesta diferente. Desde el 2003 a la fecha vienen gobernando los mismos, los peronistas y Macri. Siempre lo mismo déficit fiscal, salir a buscar dinero, inflación. Hay cada vez más pobres, cada vez la plata alcanza menos", respondía.

WhatsApp Image 2023-08-13 at 22.57.29.jpeg

Por eso, "estoy activamente en un espacio que se alinea a Javier y ni bien me lo propusieron dije que sí". "Estamos en una elección nacional con una lista nueva con un equipo completo: estoy en la parte técnica, José Peluc en la parte política, y Lucía González en la parte cultural", señalaba, sobre el armado local.

Sobre la dolarización, uno de los temas más resaltados por el León, había dicho que "venimos viendo que año tras año estamos peor, el peso es la moneda del político argentino. Con Menem hubo una dolarización con el 1 a 1, pero cuando se les acabó la fiesta empezaron a emitir. Entonces, proponemos una libre elección de moneda: bitcoins, pesos chilenos, yuanes. Nosotros creemos que cada argentino ya eligió de manera implícita el dólar. Vamos a absorber los pesos, que es la base monetaria e ir cambiándolos a dólares. Esto va a traer una economía fuerte, sin inflación y con previsión al futuro".

bruno.jpg

Acto seguido, explicaba que: "El Banco Central tiene un pasivo y una base monetaria. Lo primero es rescatar los pesos que circulan con las reservas netas que tiene el Banco. Con eso se puede recuperar la base monetaria. Y después para pagar los pasivos, que se financian con los activos del banco. Se hace una compensación. Es un proceso que puede durar hasta dos años. En el caso que falten dólares, Javier tiene un acuerdo confidencial con una entidad internacional que va a poner los dólares que faltan".

En cuanto a las propuestas que tratará eventualmente en la Cámara de Senadores de la Nación, comentaba que "estudié en Mendoza. Fui al Valle de Uco y veía las bodegas y todo el turismo y la producción que genera. En San Juan por qué no aprovechamos las economías regionales. Estamos armando una ley para quitarle presión a los sectores productivos y que aparezcan las inversiones".