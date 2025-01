Bomba: la CGT de San Juan no garantiza acompañar al peronismo en las legislativas

Al armado giojista lo continuó Sergio Uñac, que fortaleció los lazos con la CGT y hasta hubo participación obrera en las internas que enfrentaron al giojismo y al uñaquismo en el 2020.

Pero lo que supo ser una alianza de poder fuerte entre la CGT y el peronismo, hoy está atravesando un momento turbulento. La conducción del PJ de la ex presidenta Cristina Kirchner a nivel nacional y la decisión local de acompañarla no cayó bien dentro de la casona de avenida España.

Creen que hubo poco espacio para ellos a lo largo de estas dos décadas y algunos dirigentes gremiales indicaron que se sintieron “usados”. “El peronismo no da mucho”, dijeron. La frase es fuerte y al menos indica que no habrá obediencia debida como en los últimos años. “El peronismo tiene que entender que no tiene cautivo a nadie”, añadieron en igual sintonía.

Durante enero hubo una conversación entre Cabello y el presidente del partido bloquista, Luis Rueda. Ninguno la confirmó, pero sí sus entornos más cercanos. En ese encuentro entre colegas, se habló de la vieja convergencia, alianza estratégica sellada entre Leopoldo Bravo y Ubaldo Montaño, el carismático líder de la CGT que condujo la central obrera por 13 años.

Falta mucho para las elecciones y no hay nada cerrado aún, pero la apertura por parte de la CGT local a entablar conversaciones con otros espacios políticos es un indicio claro de que hay dudas sobre continuar o no apoyando al justicialismo local. Es más, en varios encuentros gremiales, hubo dirigentes que adelantaron que podrían ir fuera del PJ en estas elecciones y hasta como candidatos a diputados nacionales.

Hoy dentro de la CGT lo único que descartan es un acercamiento con la Libertad Avanza, pero hay vía libre para seguir conversando. “No dejará de haber conversaciones y vamos a continuar”, prometieron.