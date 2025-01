Los dilemas electorales que enfrentan los tres espacios políticos con más chances en San Juan

Enero de año electoral. Si bien hay dirigentes de vacaciones, lo cierto es que los teléfonos no pararon. Qué le conviene a cada espacio político es el tema central de las charlas, en una contienda electoral que hoy plantea muchas dudas porque no se sabe aún si habrá PASO y porque implicarán el estreno en muchos distritos del país –entre ellos San Juan- de la boleta única. Los caminos que se debate cada frente.

Las bancas que se ponen en juego son tres, hoy dos de ellas pertenecen al peronismo (las ocupan Walberto Allende y Fabiola Aubone) y otra a Juntos por el Cambio, banca que perteneció a Susana Laciar y es reemplazada desde diciembre del 2023 por María de los Ángeles Moreno.

En San Juan, Juntos por el Cambio la estrategia será provincializar la elección. Tienen números que los ilusionan y confían en que la figura del gobernador Marcelo Orrego cosecha más bendiciones que la del presidente Javier Milei. La apuesta ante el electorado será capitalizar la fortaleza de la imagen de Orrego, con un candidato con peso específico propio e identificado fuertemente con el primer mandatario. La lógica interna será evitar confrontar con Milei y resaltar la gestión local.

Para el orreguismo, la boleta única los beneficia y siguen con cautela lo que sucede con las PASO. Si el presidente Milei no consigue el apoyo para tratar el tema y hay primarias, calculan que el peronismo las usará y buscarán no quedarse afuera presentando un solo candidato sino más opciones para el electorado.

Pero toda estrategia puede cambiar si a nivel nacional la Libertad Avanza acuerda ir en un gran frente con Juntos por el Cambio. “Esas decisiones se toman arriba, pero veo a los gobernadores de Juntos por el Cambio generando definiciones propias”, indicaron.

En Casa Rosada cada vez dan menos señales de aliarse con el macrismo y dentro del espacio político que comanda el ex presidente lo saben. No ha sido casual la determinación del jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, de adelantar las elecciones. Quedar entrampado en un comicio que tenga a Milei como protagonista excluyente les podría jugar una mala pasada y simbólicamente caer en el distrito donde concentran su fuerza política sería un puñal del que costaría reponerse. Y a las trabas nacionales para generar causa común entre el mileísmo y JXC en estas elecciones, se le suma la relación entre ambos espacios políticos en la provincia.

En la Libertador y Urquiza saben que lo que cosechen en estas elecciones será plena ganancia. “Si conseguimos un diputado, se suma al que ya tenemos y si sacamos dos, se triplica la fuerza en el recinto”, analizaron. Puertas adentro ven con buenos ojos tanto la suspensión de las PASO como así también la boleta única. Están seguros que la contienda tendrá como eje Milei sí/Milei no y por eso no creen que sea una debilidad competir con candidatos no conocidos. “Ya lo hicimos y funcionó”, apuntaron.

La dirigencia sanjuanina de la Libertad Avanza mira de reojo la posibilidad de un frente electoral con JXC. Es más, aseguran que si esto ocurre tendrán libertad de acción en las provincias. “Todo será ganancia”, resaltan como así también destacan que no es momento de repartir cuando todo indica que el presidente Milei y sus representantes cosecharán un espaldarazo popular en las urnas.

En el peronismo el panorama es complejo. Es que las PASO serían una instancia ordenadora, en la que podrían tener participación y competir todas las vertientes internas que no se llevan bien. Sin las primarias, habría que darle lugar a una interna porque las posibilidades de acuerdo son casi nulas en la casona de calle 25 de Mayo.

A pesar de que los viejos conflictos siguen generando nuevos capítulos de una novela que no se termina de escribir nunca, en el peronismo están confiados. Creen que conservarán el protagonismo en las legislativas 2025. Es que apuestan a la nacionalización de la elección y a capitalizar los votos del padrón que no acuerda con el presidente Milei.

El desafío del año pasará por encolumnarse detrás de los nombres que sean elegidos, independientemente del sector del que provengan (uñaquismo, giojismo o gramajismo). La tarea no es sencilla porque a la interna vintage entre Sergio Uñac y José Luis Gioja se le sumó una rencilla entre el senador pocitano y el operador Mauricio Ibarra (hasta ahora sin humo blanco).

La pregunta que se hacen todos son los perfiles de los que hombres y mujeres que encabezarán las listas de las elecciones. ¿Apostar a los dirigentes reconocidos o ir por nuevas caras? En la LLA lo tienen claro, creen que no es relevante el nombre sino la propuesta al electorado de “liberarle las manos al Presidente para que pueda gobernar”. En JXC y en el peronismo se lo preguntan, pero hoy creen que es mejor competir con un nombre propio de peso.