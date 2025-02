Baño de popularidad, carrusel de popes del PJ y grandes ausencias en el acto de Munisaga

image.png

En el salón ubicado frente a la Plaza de Villa Krause se dio además de este baño de popularidad entre los trabajadores y la gente, un respaldo de los peronistas, varios del palo del uñaquismo. Se vio al presidente del PJ provincial, Juan Carlos Quiroga Moyano, y al ex intendente Fabián Gramajo y su esposa, la intendenta de Chimbas Daniela Rodríguez. Pero faltó la pata giojista. Graciela Seva, la vice del PJ local, no fue, como tampoco ninguno de los de su espacio. Solo los concejales del sector, con presencia de protocolo.

Otro que reportó fue Cristian Andino, quien fue de los primeros en felicitar al rawsino en su paso protagónico, casi como una novia hacia el altar, por el centro del repleto salón en el que también estuvo el intendente de Ullum, David Domínguez, referente del Movimiento Evita.

Con los dirigentes peronistas hubo abrazos estrechos y menciones en el discurso por parte de Munisaga que les agradeció especialmente por estar. Otros que se vieron fueron el ex candidato a intendente rawsino del espacio de Juan Grabois, Eduardo Camus. También otrora funcionarios uñaquistas y ahora de la planta de Munisaga, como Robert Garcés junto a otros colaboradores del gabinete del joven jefe comunal.

Además estuvieron en primera fila el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer; la nueva decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Natalia Núñez; jueces y empleados municipales. No faltó el secretario general del gremio de los municipales, Antonino D’Amico.

También agradeció en voz alta Munisaga a representantes de diferentes miembros de los cultos religiosos y de iglesias evangélicas que funcionan en el departamento, y a los dirigentes de la junta departamental del Partido Justicialista de Rawson.

Munisaga justificó las ausencias propias y se lamentó por los orreguistas

El intendente de Rawson habló con TIEMPO DE SAN JUAN del apoyo político de los dirigentes del PJ y de los ausentes. "Bueno, hay que entender los momentos, las agendas, pero sí, uno siempre se siente respaldado. Lo importante es cumplir con esta rendición de cuentas que pone el puntapié inicial para el trabajo de 2025.

Sobre el giojismo, destacó que "estaban todos los concejales". Afirmó que "Juan Carlos está de viaje, me dijo, y es verdad, ha seguido vacaciones con su familia", aseguró. "José Luis también mandó un mensaje, pero todo bien, todo yendo encaminado, bien encaminado".

¿Y Mauricio Ibarra? "Y Mauricio estuve anoche con él, tampoco podía venir, pero estuve anoche con él cenando. Pero todo buena onda. Está todo recontra bien. Anoche estuve cenando con él en la casa de Eduardo Camus".

Además, Munisaga dijo sobre la no presencia de ningún orreguista que "estaba todo el gobierno invitado, el gobernador está de viaje, no está en San Juan, pero no sé si es el vicegobernador, si está o no en la provincia, pero estaban todos invitados".

Incluso confesó que le hubiera gustado que lo acompañara en el acto algún oficialista: "Creo que sí, que corresponde, porque implica la coordinación y el trabajo en el departamento más poblado y más grande de San Juan y que contribuye también al gobierno de la provincia.

Reconoció que este, de elecciones legislativas, es un año difícil y hay sensibilidades sobre quién se saca la foto con quién. " Pero igual la vocación nuestra es trabajar entre todos en conjunto. Los vecinos y siempre nos van a encontrar desde el lado de la cooperación y la colaboración. No de los enfrentamientos", dijo confiado.