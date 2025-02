La historia detrás de la fanática number one de un intendente sanjuanino

Liliana contó que la suya es una historia de gratitud y que al justicialista lo quiere "como a un hermano". Vive en la Villa 11 de Noviembre, cerca de la fábrica de SCOP, es ama de casa y tiene 4 hijos, una de ellos con discapacidad. "Nos conocemos como la palma de una mano", aseguró sobre el jefe comunal y contó que su idilio se remonta a hace más de una década, cuando Carlos daba sus primeros pasos en la política.

"Desde que comenzó Carlos Munisaga esta campaña estoy con él, voy a estar con él y siempre lo voy a seguir a él", subrayó Liliana. "En el 2014 mi hermano sufrió de una enfermedad, que me duró cinco meses. Fui a otro intendente que me negó los pañales, y así llegué a Carlos Munisaga. Me lo encuentro a él y él me dice 'mañana venite, a Santa Fe y Santiago del Estero'. Fue algo impresionante porque desde ahí empecé a confiar en él, fue la única persona que me ayudó con mi hermano", afirmó.

Su hermano falleció el 25 de noviembre de 2014, sumado a que también perdió a su madre ese año. "Fue la única persona que me ayudó con él. Dejó la cuenta abierta de la farmacia para que yo tuviera remedios para mi hermano. Le dije 'si algún día necesitas pasá por mi casa. Y en el 2017 pasó él por mi casa a preguntarme si lo podía acompañar y le dije que sí. Y de ahí en los peores momentos estuvo Munisaga. Como cuando quedé viuda", recordó, emocionada.

Así, ella es hace años incondicional con él. "Desde entregar votos, subirme a hacer pegatinas, en todo. En lo vieja que soy, le hago a todo. Y siempre voy a estar con él", aseguró al borde de las lágrimas. Cuando se vació un poco el salón, Munisaga se le acercó a "Lili", y dijo que la quiere mucho.

La remerita

¿Cómo salió la idea de la remera? "La remera surgió en el 2019, era blanca. Y con los hombros negros. Ahora la cambié por negra. Para poder ir, cuando hagan estos actos de vestir, con pantalón negro", contó.

Dijo que tiene varias. "Pero con la misma foto. Así, barbudo, hecho más hombrecito, más viejito", aclaró sobre la imagen que prefirió para portar. "Parece un galán de telenovelas", acotó.

¿Está pensando en crear un club de seguidoras? "Siempre busco gente para que lo siga él. Siempre. Siempre tengo la convicción de decirle lo que él hizo conmigo, lo que él me ayudó y lo que va a seguir ayudando para Rawson. Y no nos equivocamos los rawsinos en haberlo votado a él. No nos equivocamos. Rawson está mucho mejor..."