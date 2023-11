Balotaje: Schiaretti contradijo a Milei y negó su apoyo

Sin embargo, desde Hacemos por el País , el espacio liderado por el mandatario provincial, negaron un pronunciamiento de cara a la segunda vuelta electoral. “ Esta información es falsa. El gobernador no se ha expresado al respecto ”, replicaron desde el entorno de Schiaretti.

Luego de su derrota en las elecciones generales, el dirigente peronista mantuvo una posición neutral con relación al balotaje y decidió mantenerse lejos de la crisis terminal en la que se metió -por ejemplo- Juntos por el Cambio por el pacto de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Milei. Así, tras los comicios emprendió un viaje de diez días por Medio Oriente y Europa que ya tenía organizado desde hace semanas.

El lunes postelectoral, Schiaretti había dejado trascender que frente al balotaje no iba a expresarse a favor de ninguno de los protagonistas, como así tampoco daría libertad de acción: “Él no puede darles libertad, porque sus votantes no estaban atados”, plantearon en su entorno. La fórmula que compartió con el bonaerense Florencio Randazzo cosechó 1.784.315 sufragios (6,78%) que pueden ser decisivos para la segunda vuelta.

En tanto, otros dirigentes del espacio como los diputados Natalia De la Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez, que integran el Interbloque Federal, sí confirmaron un respaldo a Sergio Massa. “No podemos ser neutrales”, afirmaron.

La hija del fallecido gobernador cordobés, José Manuel De la Sota, y el legislador que responde al exministro de Economía, Roberto Lavagna, tomaron así distancia de la posición que expresó Schiaretti, y su sucesor, Martín Llaryora, de mantener la prescindencia de cara a la segunda vuelta.

Esta misma postura tomó un grupo de intendentes de la provincia de Córdoba, identificados con el peronismo. Entre los jefes comunales que se alinean detrás de Massa, aparece el titular de Villa María, Martín Gill, quien el fin de semana escribió en su cuenta de Twitter: “Para los peronistas de Córdoba, para los radicales fieles a los ideales democráticos y populares que los conforman, o a los vecinalistas defensores de sus comunidades, nunca fue tan fácil, nunca fue tan necesario. Unidad Nacional o Abismo. Sergio Massa Presidente”.

El apoyo de los dirigentes trasciende en redes sociales como “la rebelión de los intendentes” del PJ cordobés, e impulsa a sumar adherentes para acompañar al candidato de Unión por la Patria.

El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, alineado con el schiarettismo, se pronunció la semana pasada y rompió la neutralidad, al decir que decide por su “modo de concebir la política”, el cual no le permite encontrar “ninguna coincidencia con Javier Milei”, y agregó: “Hoy la mejor opción es Sergio Massa”.

También se sumaron los jefes comunales de Mina Clavero, Claudio Manzanelli; de Idiazábal, Juan Pablo Vassia; de Cruz del Eje, Claudio Farías; y de Alejo Ledesma, Marcelo Agustín, entre otros.