Baistrocchi: Desde bosque urbano a todo LED, 10 propuestas y 3 compromisos si gana Capital

Baistrocchi recordó su propuesta de “Hacer Mejor” en 2019, por el cual “activamos la ciudad en materia de plazas, iluminación, pavimentos, más y mejores servicios. Sumamos el deporte y la salud”. Además, continuaron aumentando las exigencias de acuerdo a las necesidades, “había mucho por hacer, por eso sumamos a los Clubes Barriales, las Uniones Vecinales, y las Asociaciones Civiles como aliados de nuestra gestión. El día se hacía corto y no alcanzaba para cumplir con todos los requerimientos de servicios por eso agregamos otro turno y comenzamos a trabajar incluso en la noche, los sábados y los domingos. Capital no Para, fue la premisa de un Municipio que trabajaba todo el día todos los días”. Finalmente, agregó “ahora asumo el compromiso de no parar, de seguir trabajando con Más Gestión”.