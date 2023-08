Avanza el blindaje de Aerolíneas Argentinas, contra una privatización

Buscan que Aerolíneas Argentinas no pueda privatizarse sin acuerdo del Congreso

El proyecto tiene como autor al diputado nacional Máximo Kirchner, quien no asistió a la reunión del cuerpo presidido por el salteño Lucas Godoy para defender su propia iniciativa.

Básicamente la propuesta introduce un nuevo párrafo al artículo 1 de la Ley 26.466 de Transporte Aerocomercial, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en el año 2008.

Si bien dicha normativa había declarado la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., no previó un mecanismo que limitara la transferencia de aquellas acciones, como sí sucedió con la ley de expropiación de YPF en 2012.

Tan pronto como se inició la reunión de comisión, desde Juntos por el Cambio hicieron saber sus disconformidades con la forma y el fondo de la cuestión planteada por el oficialismo.

La primera en expresarse fue la diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo, quien aseguró que "de mínimo" un proyecto de estas características "debe debatirse en tres comisiones".

La porteña del sector que lidera el senador Martín Lousteau se quejó de que desde el Frente de Todos "vienen a proponer que cualquier gobierno futuro no pueda debatir sobre cómo gestionar empresas públicas".

Le siguió en el uso de la palabra el diputado Pablo Tonelli, quien aseguró que "un Congreso no puede limitar al del futuro", y opinó que la propuesta de Kirchner es "poco democrática y poco republicana".

"Solo la Constitución Nacional puede establecer lo de la mayoría agravada. Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido porque la ley posterior deroga a la ley anterior", fundamentó el legislador del PRO, que planteó que "la limitación es antidemocrática y antirrepublicana".

Tras el discurso de Tonelli, los 14 diputados de Juntos por el Cambio que integran la comisión de Legislación General se levantaron de sus sillas y se retiraron de la sala, quedando únicamente los oficialistas sumado a una del bloque federal y los expositores de Aerolíneas Argentinas que habían sido invitados para la ocasión.

Antes de dictaminar, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, afirmó: "Tampoco es democrático no quedarse a escuchar los argumentos, pero a ustedes no les preocupa la vocación de diálogo ni los expositores, les preocupa no proteger a Aerolíneas Argentinas".

"Están en contra del espíritu de este proyecto porque ni siquiera hicieron planteos legítimos que hubiésemos escuchado", denunció el santafesino.