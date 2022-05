Atrevidos, desafinados, y con números rojos: la historia de los presidentes cantores de la Argentina

Alberto Fernández cantó y tocó la guitarra al ritmo de Lito Nebbia y le mando un mensaje a CFK

Fernández, admirador del rosarino, considerado uno de los padres del rock nacional, suele entonar cuando puede temas del músico. Pero esta vez hubo dos problemas. El primero, quizá menor, fue que mostró una afinación reprochable. No pasa nada. Suele suceder. El segundo, es que lo hizo a horas de la renuncia de su secretario de Comercio Interior, con una inflación desatada, cuando aún no se acallaban los reproches por el fallo que lo desvinculó del Olivosgate por 1.600.000 pesos, y con 6 de cada 10 pibes del país hundidos en la pobreza.

No es que Alberto cantando va a derrumbar la economía, porque eso sucede sin que medie la interpretación de alguna canción.

Ser y parecer, recato, díganle como quieran, pero se espera otra cosa de un Presidente, cuando sus números muestran un 70% de inflación anualizada, la mitad del país sin sus necesidades básicas satisfechas, una brecha gigantesca entre el sueldo promedio y la Canasta Básica Alimentaria, y a una enorme cantidad de trabajadores registrados en la pobreza.

Carlos Menem fue otro de los que se le animó, entre otras artes, al canto. Su interpretación del clásico tanguero “Como dos extraños” es también reprochable desde la interpretación, aunque no tanto como el 30% (discutible) de pobreza que dejó, un estado desguasado, la desocupación, por primera vez en la historia argentina, por encima de los dos dígitos; y una crisis social que haría eclosión dos años más tarde su ida, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, con más de 40 muertos en las calles del país.

El mismo Fernando de la Rúa decidió asesinar las estrofas del Himno Nacional Argentino, a bordo de una especie de combi, con Inés Pertiné y Chacho Álvarez a su lado, que miraban si saber qué hacer.

El cordobés entonó la canción patria, y dirigió al público, el 24 de octubre de 1999, celebrando el triunfo de la alianza sobre el peronismo que llevaba de candidato a Eduardo Duhalde. Esa interpretación, por horrible que fuera, fue quizá lo más decoroso de un gobierno que dejó una deuda inmensa, confiscó los ahorros de los argentinos, y terminó, como dijimos, con una huida volando sobre las calles ensangrentadas de un país que se acercaba a la disolución total.

Otro cantor y bailarín que no podemos obviar es Mauricio Macri. Su incalificable interpretación de “We Will Rock You”, de Queen, fue muy celebrada en el Showmatch del 2009, cuando todavía el programa de Tinelli colaboraba bastante en la instalación de dirigentes políticos en el conocimiento popular.

En 2009 ya era, desde dos años tras, jefe de Gobierno porteño, cargo en el que reeligió en 2011.

Luego siguió cantando, siguió bailando, incluso en el balcón de la Casa Rosada, y dejó al país sin ministerio de Salud, con la pérdida del 25% del poder adquisitivo del salario, más el 54% de inflación, una deuda impagable en monto y plazos de la que se fugó casi la totalidad, bonos a pagar durante los próximos 100 años, un desempleo rondando el 10%, y una pérdida de 220.000 puestos de trabajo.

Pero para que todo no sea una pálida, le traemos también al lector cuatro impecables versiones de las canciones destrozadas. A disfrutar, a disfrutar, a disfrutar!!

Litto Nebbia, "Sólo se trata de vivir"

Floreal Ruiz con la orquesta del maestro José "Pepe" Basso, "Como dos extraños"

Charly García, "Himno Nacional Argentino"

