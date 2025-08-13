miércoles 13 de agosto 2025

Diputados

ATN: Ya tiene dictamen el proyecto de los gobernadores

El proyecto para que la Nación entregue los ATN a las provincias ya está listo para ser debatido en los recintos parlamentarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados firmó dictamen para tratar el reparto de los ATN no utilizados por parte del Gobierno nacional para distribuirlos entre las provincias, de acuerdo a la ley de coparticipación.

De acuerdo a fuentes parlamentarias, de 46 presentes en la Comisión de Presupuesto, 27 firmaron el dictamen contando los bloques UP, Democracia para Siempre y Encuentro Federal. Por otro lado hubo tres dictámenes de minoría (La Libertad Avanza y PRO), el de la Coalición Cívica (con una firma) y uno de la izquierda (También con una firma)

"Estamos fijando criterios que garanticen criterios federales, equidad y eficacia del gasto público", planteó en el debate la diputada de Democracia para Siempre, Danya Tavela. "Celebro que empiecen a ocurrir este tipo de debates y que se ponga a la cabeza de las discusiones quienes tienen las responsabilidades de garantizar el bienestar de todos los argentinos en sus territorios. La situación que nos lleva a esta discusión es muy sencilla. Primero, no hay ley de Presupuesto por decisión del gobierno nacional. Segundo, las transferencias de Nación a provincias han caído en el orden del 25% promedio. Tercero, porque efectivamente ha habido cambios en los tributos nacionales. Cuarto, porque la obra pública está paralizada", aclaró.

La iniciativa sobre los Aportes del Tesoro Nacional establece que dichos fondos deberán distribuirse conforme a los porcentajes fijados por la Ley de Coparticipación. Además, señala que “la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

El último artículo invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la propuesta.

