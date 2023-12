Así reaccionó la política al mensaje de Javier Milei

El ex presidente Mauricio Macri, aliado político de Javier Milei, señaló: “Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy”.

Luis Petri, uno de los dirigentes del macrismo que integran el gabinete nacional (ministerio de Defensa) celebró el mensaje del libertario: "Vamos Argentina! Vamos @JMilei por una Argentina libre, que cierre definitivamente la puerta de la decadencia y abra las de la esperanza de todos los argentinos!!".

Fernando Esteche, ex líder de quebracho y militantes de organizaciones populares, hizo referencia al momento del discurso en el que Milei adelanta que no se permitirán los cortes de calle y se actuará contra los responsables: "El que corta no cobra? Jajajaja ándate a la reverenda mierda de donde saliste".

El ex funcionario de la Alianza y del macrismo, Hernán Lombardi, celebró el mensaje presidencial al que consideró "valiente": "Bienvenido Presidente Milei ! Un discurso valiente y descarnado alejado del populismo que nos aturdió y engañó los últimos años. La verdad es revolucionaria. Permitirá tener templanza y voluntad para lo que viene. Bienvenido el cambio!".

El dirigente de izquierda, Gabriel Solano, advirtió, tras el discurso, que las consecuencias del ajuste caerán sobre los que menos tienen: "El ajuste lo iba a hacer la política. Pero Milei ahora nos dice que caerá el empleo, el consumo y los salarios. Entonces el ajuste lo pagarán los trabajadores mientras la casta seguirá en el gobierno".

En el mismo sentido que Solano tuiteó otra dirigente de izquierda, Manuela Castañeira: "Es totalmente falso que la solución sea un ajuste brutal a la clase trabajadora. La solución es exactamente la opuesta: tomar medidas anticapitalistas para que los empresarios sean quienes paguen la crisis afectando las ganancias empresariales de los sectores concentrados de la industria, del campo y de la banca, y romper relaciones con el FMI".

El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, estuvo en la asunción presidencial, y pidió al presidente "una mirada federal": "Acompañé en su asunción al presidente @JavierMilei. Desde ya le deseo una exitosa gestión que ponga el foco en prosperar, y que tenga una mirada federal con todas las provincias. Desde ya, en San Juan cuenta con un gobernador dispuesto a dialogar y trabajar, siempre".

El diputado nacional macrista Fernández Iglesias también saludó la crudeza del mensaje de Milei: "Adhiero al diagnóstico y a las palabras del presidente Milei. Nos dejan una bomba de tiempo y un país devastado, pero saldremos adelante. La mayoría de los argentinos entiende perfectamente que así no se puede seguir y que hay que apostar por el cambio. Sangre, sudor y cambio".

El ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri, Emilio Monzó, pidió el trabajo en conjunto con el Parlamento: "El Presidente tiene a partir de hoy la posibilidad de eliminar la polarización improductiva que tuvimos los últimos 20 años y que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Espero que la reconstrucción de la Argentina que propone se haga respetando la diversidad de fuerzas que los ciudadanos eligieron para representarlos en el Congreso".

Algunos dirigentes extranjeros también postearon tras el mensaje presidencial. Es el caso del diputado español Íñigo Errejón, quien observó el marcado perfil conservador de los asistentes a la ceremonia: "Bolsonaro, Abascal, Orbán, Esperanza Aguirre… Argentina es este fin de semana una cumbre de reaccionarios y mayordomos de las oligarquías que van a aplaudir la investidura de Milei. Aplauden también los recortes, el ajuste y el sufrimiento popular que vendrá. Pero ese lo verán ya desde sus casas. Sepan ustedes que festejan sobre lo que creen un cadáver y que , sin embargo, siempre vuelve".

La canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, destacó la decisión de dar su discurso ante el público, y no antes los parlamentarios: "Primer Presidente que asume hablandole a los ciudadanos y no a la política".